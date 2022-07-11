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Врач рассказал, нужно ли делать прививку от бешенства, если укусило домашнее животное

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Понедельник 11 июля 2022 11:00
Врач рассказал, нужно ли делать прививку от бешенства, если укусило домашнее животное Нужно ли делать вакцину от бешенства (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и людей, которое поражает центральную нервную систему и приводит к смерти, если вовремя не обратиться за помощью. В частности, сейчас в Украине участились случаи бешенства у животных.

Если животное больное бешенством, то человек может инфицироваться через укус или царапину. Об этом сообщает Минздрав.

По словам детского врача-инфекциониста, председателя Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, лекарств против бешенства не существует, у болезни 100% летальность.

Однако, единственный шанс предотвращать болезнь после укуса инфицированного животного - экстренно вакцинироваться и ввести иммуноглобулин против бешенства.

Специалисты говорят, что Украина относится к территориям опасным относительно бешенства.

Среди домашних животных в Украине также регистрируются случаи бешенства. Поэтому то, что животное является домашним - это не гарантия того, что оно не инфицировано возбудителем.

Медики отмечают, что решение о необходимости иммунопрофилактики принимает врач.

Нужно ли делать прививку после укуса домашнего животного

Если животное выглядит здоровым, у него есть прививка от бешенства, а у человека - возможность наблюдать за ним до 10 дней. В таком случае прививку можно не делать.

Но если животное выглядит болезненно или есть сомнения - стоит как можно быстрее обратиться к медикам, чтобы получить прививки и иммуноглобулин.

Если человек начали вакцинацию, а животное, за которым он наблюдает, пережило 10 дней после укуса, то можно прекратить вакцинацию.

Начальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте укуса.

Раньше врач рассказывала, как не стать жертвой бешенства.

Также мы писали, как вернуться домой с домашними животными из-за рубежа.

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