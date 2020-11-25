Лікар розповів, яким має бути правильний карантин в Україні

Карантин в Україні повинен бути жорстким і короткостроковими (колаж: РБК-Україна)

Лікар-імунолог розповів, чому в Україні незабаром можливий колапс медичної системи

Карантин вихідного дня в Україні не дасть ефективних результатів, вважає лікар-імунолог Федір Лапій. Щобільше, питання введення повного локдауна вимагає термінового реагування. Коли в Україні відбудеться колапс медичної системи та що потрібно, щоб цього не допустити, медик розповів в ефірі Апостроф Live.

На думку лікаря, тотальний і дуже строгий карантин потрібно вводити вже зараз.

"Потрібно вводити короткостроковий, але сильний локдаун для того, щоб не ввійти в піке, з якого ми просто не вийдемо. 30 тисяч – це вже буде параліч, це колапс", – підкреслив він.

Також лікар висловив думку, що утримувати захворюваність на коронавірусну інфекцію можна тільки за допомогою суворого дотримання карантинних заходів.

"Ми бачимо приклади Італії, Франції, Німеччини, Австрії, коли поліція займає основну позицію, влада не займається популізмом перед місцевими виборами, а жорстко реагує на порушення дотримання карантинних заходів. Штрафує бари, кафе, ресторани незалежно від їх приналежності", – аргументує свою точку зору Лапій.

Лікар висловився і про те, що не всі заходи, які приймаються в Європі, будуть однаково ефективні для України. Причина тому – низький контроль виконання запропонованих заходів, в тому числі.

"Ми не Сінгапур. Ми навіть не німці з австрійцями, які виконують рекомендації уряду. Ми українці. І в такій ситуації тут потрібно розуміти, що ми можемо прийняти кращі карантинні заходи з точки зору теорії їх ефективності, але при відсутності їх виконання і контролю за їх виконанням, від них буде допомога – як мертвому припарка. Але такі жорсткі реакції будуть не на користь популярності чинної влади", – зазначив Федір Лапій.

Зазначимо, що Максим Степанов дав оцінку карантину вихідного дня, сказавши, що робити висновки поки ще рано.

Раніше в Держстаті також розповіли, які хвороби найчастіше вбивають українців. Та коронавірус далеко не на першому місці.

Тим часом в Україні 13 882 нових випадків коронавіруса станом на середу, 25 листопада. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій областях та Києві.