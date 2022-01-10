Лікар розповів, що буде з організмом, якщо їсти піцу щодня

Медик повідомив, що в покупних піцах просто сила-силенна калорій, вони містять жирні соуси, майонез, ковбасу, кілька видів сиру і пшеничне борошно.

"Продукт підвищує рівень цукру в крові і сприяє швидкій появі відчуття голоду, а також перспективі набрати зайву вагу. Тому хлібопекарське борошно часто замінюють на житнє, цільнозернове або рисове. Рисове борошно рекомендоване при непереносимості глютену - діагнозі, коли вживання "звичайного" борошна викликає здуття живота та інші порушення в роботі шлунково-кишкового тракту", - пояснив він.

Не запивайте піцу газованою водою

Ні в якому разі не запивайте піцу солодкою газованою водою, радить лікар. Поєднання солодкого і жирного в одному прийомі їжі призводить до коливань глюкози, навантажує підшлункову залозу і збільшує ризик набрати непотрібні кілограми.

"У людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту можливі загострення гастриту, здуття живота, зриви стільця. У підлітків жирне разом з солодким викликає проблеми зі шкірою, провокує часті зміни в настрої і дратівливість - їм рекомендується вживати тільки ту піцу, яка готується зі "здорових" продуктів", - резюмував лікар.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що часте вживання піци веде до проблем з вагою, гастриту і проблемах зі шкірою. Пам'ятайте, збалансоване харчування - запорука успіху і здоров'я.