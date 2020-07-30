Коли лікар може відмовитися від лікування пацієнта: названі випадки

Лікар може відмовитися від лікування будь-якого пацієнта. Як розповів медичний юрист, навіть у цій ситуації є нюанси. В яких ситуаціях медики не мають вибору – розповів адвокат Олександр Гришаков. Згідно з сучасним українським законодавством, лікарі не можуть відмовити в лікуванні пацієнта в невідкладному стані.

Як розповів медичний юрист, кожен медик має право відмовитися від роботи з пацієнтом, якщо той не виконує медичні вказівки, порушує рекомендації та т. п. Однак є випадки, в яких лікарі залишаються без вибору.

"У кожного лікаря є право відмовитися від пацієнта, від надання медичної допомоги. Проте є винятки. Згідно із законом про охорону здоров'я передбачено, що лікар може відмовитися від пацієнта, який порушує рекомендації, режим медичної допомоги, крім випадків, коли пацієнт перебуває у невідкладному стані", - відзначив юрист в ефірі телеканалу "Україна 24".

Серед випадків, визнаних невідкладними, виділяють – стан без свідомості, якщо у пацієнта є кровотеча (у тому числі внутрішнє), у разі якщо людина задихається, при інфарктах та інсультах надання першої медичної допомоги також обов'язково. У таких ситуаціях лікар зобов'язаний надати медичну допомогу.

"Якщо пацієнт знаходиться повністю у свідомому стані, ходить своїми ногами, розуміє всю ситуацію, то в цьому випадку лікар невідкладної допомоги може відмовитися від надання медичної допомоги, навіть приїхавши за викликом цього пацієнта", - заявив Гришаков.

Раніше ми розповідали, що швидка допомога буде приїжджати до українців за новими тарифами. Також було визначено часові рамки реагування "швидкої допомоги" на різні категорії надання медичної допомоги.

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