Лікар назвала симптоми при місячних, які не можна ігнорувати: можуть бути ознакою хвороби

Більшість менструацій тривають від трьох до восьми днів і в середньому триватимуть протягом п'яти днів, при цьому кровотеча буде найсильнішою в перші два дні. Але якщо у вас хворобливі місячні, їх немає взагалі або ніколи не було, це може бути пов'язано з певним станом.

При наявності деяких симптомів під час місячних краще не ігнорувати їх і звернутися до лікаря, адже вони можуть вказувати на захворювання. Про це пише The Sun.

Доктор Белла Тодд закликала жінок не страждати мовчки, коли справа доходить до проблемних місячних, і зазначила, що порушення менструального циклу може бути викликано трьома основними причинами.

1. Дисменорея

Якщо ви страждаєте від хворобливих менструацій і не знаєте, чому, це може бути пов'язано з дисменореєю, і існує два різних типи цього захворювання.

По-перше, судоми і болі можуть бути викликані дійсно сильними скороченнями матки, через які ділянки матки не отримують достатнього припливу крові протягом короткого періоду часу.

По-друге, коли біль викликаний іншим захворюванням, а не просто дуже інтенсивними скороченнями, такими як ендометріоз, аденоміоз або міома.

Доктор Тодд зазначила, що якщо ваш біль не проходить за допомогою ліків або впливає на інші аспекти вашого життя, вам слід звернутися до лікаря.

При основному захворюванні прості методи лікування можуть включати в себе фізичні вправи, зігріваючі компреси і теплі ванни. Інші варіанти включають протизапальні препарати та форми контрацепції, такі як таблетки або спіраль Мірени.

2. Аменорея

Подібно до дисменореї, існує два типи аменореї.

По-перше, коли у вас ніколи не було менструації до 15 років або не було менструації і не було ніяких ознак фізичного статевого розвитку (таких як розвиток грудей або ріст волосся на лобку) до 13 років.

Якщо це станеться - вам потрібно буде відвідати свого сімейного лікаря для перевірки.

Другий тип - коли у вас були місячні в якийсь момент, але з тих пір вони припинилися.

Якщо раніше у вас були регулярні менструації, але не було їх протягом трьох місяців, або якщо у вас раніше були нерегулярні менструації і не було менструацій протягом шести місяців, зверніться до лікаря, щоб з'ясувати причину.

Перша очевидна причина, яку нам потрібно виключити (або виявити), - це вагітність, і насправді це трапляється набагато частіше, ніж люди думають.

Іншими поширеними причинами є втрата або збільшення ваги, надмірні фізичні навантаження, надмірний стрес, синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) та інші гормональні проблеми, такі як проблеми зі щитовидною залозою.

3. Фіброми

Фіброми - це доброякісні новоутворення м'язів, які розвиваються всередині стінки матки.

Доктор Тодд сказала, що вони можуть рости в різних шарах стінки матки, і деякі з них можуть бути дуже маленькими (наприклад, як горошина), а інші можуть вирости дуже великими, навіть такими великими, як кавун.

"Оскільки жіночі гормони стимулюють ріст міоми, вони поширені в репродуктивному віці, коли ці гормони вищі, особливо в пізніші репродуктивні роки до менопаузи. Після менопаузи, коли рівень цих гормонів падає, міоми мають тенденцію зменшуватися або навіть повністю зникати", - говорить лікар.

Вона додала, що якщо у вас була сімейна історія цього захворювання, ви страждаєте ожирінням, страждаєте синдромом полікістозних яєчників, у вас були перші місячні в молодому віці і ви ніколи не народжували, то ви піддаєтеся більшому ризику.

Коли справа доходить до лікування, якщо міоми не викликають проблем, ваш лікар зазвичай нічого не робить з ними.