ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач назвала симптомы при месячных, которые нельзя игнорировать: могут быть признаком болезни

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 18:38
Врач назвала симптомы при месячных, которые нельзя игнорировать: могут быть признаком болезни Проблемные менструации (freepik)
Автор: Марина Настевич

Большинство менструаций длятся от трех до восьми дней и в среднем будут продолжаться в течение пяти дней, при этом кровотечение будет самым сильным в первые два дня. Но если у вас болезненные месячные, их нет вообще или никогда не было, это может быть связано с определенным состоянием.

При наличии некоторых симптомов во время месячных лучше не игнорировать их и обратиться к врачу, ведь они могут указывать на заболевание. Об этом пишет The Sun.

Доктор Белла Тодд призвала женщин не страдать молча, когда дело доходит до проблемных месячных, и отметила, что нарушение менструального цикла может быть вызвано тремя основными причинами.

1. Дисменорея

Если вы страдаете от болезненных менструаций и не знаете, почему, это может быть связано с дисменореей, и существует два разных типа этого заболевания.

Во-первых, судороги и боли могут быть вызваны действительно сильными сокращениями матки, из-за которых участки матки не получают достаточного притока крови в течение короткого периода времени.

Во-вторых, когда боль вызвана другим заболеванием, а не просто очень интенсивными сокращениями, такими как эндометриоз, аденомиоз или миома.

Доктор Тодд отметила, что если ваша боль не проходит с помощью лекарств или влияет на другие аспекты вашей жизни, вам следует обратиться к врачу.

При основном заболевании простые методы лечения могут включать в себя физические упражнения, согревающие компрессы и теплые ванны. Другие варианты включают противовоспалительные препараты и формы контрацепции, такие как таблетки или спираль Мирены.

2. Аменорея

Подобно дисменорее, существует два типа аменореи.

Во-первых, когда у вас никогда не было менструации к 15 годам или не было менструации и не было никаких признаков физического полового развития (таких как развитие груди или рост волос на лобке) к 13 годам.

Если это произойдет - вам нужно будет посетить своего семейного врача для проверки.

Второй тип - когда у вас были месячные в какой-то момент, но с тех пор они прекратились.

Если раньше у вас были регулярные менструации, но не было их в течение трех месяцев, или если у вас ранее были нерегулярные менструации и не было менструаций в течение шести месяцев, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину.

Первая очевидная причина, которую нам нужно исключить (или обнаружить), - это беременность, и на самом деле это случается намного чаще, чем люди думают.

Другими распространенными причинами являются потеря или увеличение веса, чрезмерные физические нагрузки, чрезмерный стресс, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и другие гормональные проблемы, такие как проблемы со щитовидной железой.

3. Фибромы

Фибромы - это доброкачественные новообразования мышц, которые развиваются внутри стенки матки.

Доктор Тодд сказала, что они могут расти в разных слоях стенки матки, и некоторые из них могут быть очень маленькими (например, как горошина), а другие могут вырасти очень большими, даже такими большими, как арбуз.

"Поскольку женские гормоны стимулируют рост миомы, они распространены в репродуктивном возрасте, когда эти гормоны выше, особенно в более поздние репродуктивные годы до менопаузы. После менопаузы, когда уровень этих гормонов падает, миомы имеют тенденцию уменьшаться или даже полностью исчезать", - говорит врач.

Она добавила, что если у вас была семейная история этого заболевания, вы страдаете ожирением, страдаете синдромом поликистозных яичников, у вас были первые месячные в молодом возрасте и вы никогда не рожали, то вы подвергаетесь большему риску.

Когда дело доходит до лечения, если миомы не вызывают проблем, ваш врач обычно ничего не делает с ними.

Ранее гинеколог рассказала, почему появляются отеки перед месячными и что можно сделать, чтобы облегчить свое состояние.

Мы также писали, что известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская рассказала о том, как сохранить женское здоровье во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье Советы врача
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее