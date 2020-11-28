Лікар назвала "корисні" продукти, які призводять до тяжких хвороб

Популярні в Україні продукти швидкого приготування не так корисні, як нам здається. Звичайна фасована вівсяна каша швидкого приготування може призвести до розвитку серцево-судинних хвороб, діабету й ожиріння. В список шкідливих продуктів також потрапили вермішель, інші каші та супи швидкого приготування. До яких хвороб призводять ці продукти - розповіла фахівець Центру громадського здоров'я МОЗ України Наталія Усенко.

"Вчені говорять, що чим більшу кількість процедур проведено над їжею, тим гірше вона для здоров'я. Швидка їжа - це їжа ультраоброблена. Будь-яка ультраоброблена їжа несе в собі ризики для серцево-судинної системи, може призвести до ожиріння і діабету", - попередила експерт в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку медика, у групі ризику знаходиться офісні співробітники та студенти, які не мають великої кількості часу на приготування або очікування повноцінних страв. Також лікар розповіла, як зробити їжу швидкого приготування безпечною для організму.

"Тому хотіла б сказати - ви можете їсти цю їжу, але тільки в тому випадку, якщо ви свою тарілку заповните достатньою кількістю овочів і інших інгредієнтів. Їжа повинна бути збалансованою і намагайтеся не зловживати", - зазначила Усенко.

Крім того, за її словами, і каша, і суп швидкого приготування містять доданий цукор і додану сіль.

"А це окрема загроза для вашого організму. Сіль і цукор - це погано", - сказала Усенко.

Варто відзначити, що більшість медиків говорить про надмірно швидкі скачки глікемічного індексу при поїданні тієї ж вівсянки швидкого приготування на голодний шлунок. Тому з'їсти попередньо легкий салат або цілі овочі буде відмінною ідеєю.

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