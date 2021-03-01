Степанов розповів про побічні ефекти при вакцинації від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов став першим українським чиновником, який вакцинувався від коронавірусу. Він також розповів про побічні ефекти при вакцинації індійським препаратом CoviShield, яким прищеплюють українців.

Степанов зазначив, що побічні ефекти - це звичайна справа при будь вакцинації. Про це він заявив в ефірі телеканалу " Україна 24 ".

При цьому він підкреслив, що побічні ефекти проявляються у невеликої кількості людей.

"Побічні ефекти є при будь-якій вакцинації. Це дуже невеликий відсоток. Під час будь-якої рутинної вакцинації є певна кількість людей, у яких виникають ці побічні ефекти", - заявив міністр охорони здоров'я.

Він також назвав конкретні побічні ефекти:

підвищення температури,

невелике підвищення тиску,

почервоніння шкіри у місці вакцинації.

Степанов підкреслив, що навіть попри побічні ефекти, користі від щеплення набагато більше. За його словами, вакцинація не дає 100% гарантію того, що ви не захворієте, але допоможе організму легше перенести хворобу.

Максим Степанов розповів про побічні ефекти при вакцинації (відео: YouTube)