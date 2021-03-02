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Врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 08:25
Врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса Вакцинация от коронавируса не всем показана (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса показана далеко не всем. Есть шесть противопоказаний, при наличии которых прививку делать нельзя.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Медик сообщил, что о противопоказаниях он чаще всего слышит вопрос от пациентов.

Противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются:

  • гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;

  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

  • обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;

  • беременность и период грудного вскармливания;

  • возраст до 18 лет.

Доктор отметил, что при подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела, но если человек знает, что у него иммунитет и он переболел - то вакцинация ему не показана.

Как мы раннее писали, Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса.

Напомним, что ранее врач назвала реальные риски летального исхода в результате вакцинации против коронавируса.

Ранее мы рассказывали, как в Украине записаться на вакцинацию от COVID-19 и сколько ждать прививку.

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