Врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса показана далеко не всем. Есть шесть противопоказаний, при наличии которых прививку делать нельзя.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Медик сообщил, что о противопоказаниях он чаще всего слышит вопрос от пациентов.

Противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются:

гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

Доктор отметил, что при подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела, но если человек знает, что у него иммунитет и он переболел - то вакцинация ему не показана.