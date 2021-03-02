Врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса показана далеко не всем. Есть шесть противопоказаний, при наличии которых прививку делать нельзя.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Медик сообщил, что о противопоказаниях он чаще всего слышит вопрос от пациентов.
Противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются:
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гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
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тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
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острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
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обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;
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беременность и период грудного вскармливания;
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возраст до 18 лет.
Доктор отметил, что при подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела, но если человек знает, что у него иммунитет и он переболел - то вакцинация ему не показана.
Как мы раннее писали, Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса.
Напомним, что ранее врач назвала реальные риски летального исхода в результате вакцинации против коронавируса.
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