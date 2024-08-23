RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уверенно идут к своим целям благодаря этому. Названы знаки Зодиака, которые любят конкуренцию

Астрологи рассказали о символах, которые имеют конкурентоспособный дух (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Эти астрологические символы обладают сильной конкурентоспособной натурой, которая помогает им добиваться успеха в различных сферах жизни. Независимо от того, будет ли это смелое лидерство, стратегические амбиции или авантюрный дух, они получат желаемое, даже если ради этого придется попотеть.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India рассказывает о знаках Зодиака, для которых конкуренция - это своеобразный вид удовольствия.

Овен

Это тот символ, который любит соревнования и имеет непреодолимое желание победить, а также - стремление получить быстрые результаты, и неважно, о какой сфере жизни идет речь.

Лев

Естественная харизма и стремление к признанию побуждают этот знак Зодиака к жесткой конкуренции. Они хотят добиться успеха на каждой арене жизни и претендуют на свое место под Солнцем, в том числе и благодаря выдающимся достижениям.

Козерог

Они стремятся добиться успеха благодаря своим дисциплинированным усилиям, стратегическому планированию и зачастую сложной работе. Представители этого знака готовы шаг за шагом совершать свои маленькие действия, чтобы в конечном итоге превзойти всех конкурентов.

Какие астрологические символы любят быть в конкурентной среде (Фото: unsplash.com)

Скорпион

Конкурентоспособный и стратегический знак Зодиака часто скрывает свои планы и стремится победить. В этом ему помогают твердая целеустремленность и решительность.

Стрелец

Этот символ преуспевает, находясь в конкурентной среде. Он наслаждается жизненным вызовом и волнениями, возникающими в периоды расширения их собственных границ, и не важно, о какой сфере жизни говорится. 

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп