Названы знаки Зодиака, которые ошибочно считают, что счастье - это деньги

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических символах, которые думают, что счастья можно достичь с помощью денег.

Телец

Это, вероятно, самый материальный знак Зодиака. Он ценит комфорт, и будет делать все от себя зависящее, чтобы улучшить собственное положение. Независимо от того, что это значит: покупка нового матраса или роскошной машины. Вы всегда готовы тратить больше для того, чтобы чувствовать себя радостно и комфортно.

Но даже если в вашем доме есть все, чего вы хотели, это еще не будет означать, что вы будете чувствовать себя при этом счастливыми. Ведь большинство действительно радостных моментов происходят за пределами входной двери.

Лев

Когда тема касается финансов, вам следует запомнить одну фразу: "Ты не можешь взять это с собой". Доставая снова свои многочисленные кредитные карты, задумайтесь, действительно ли вам нужна следующая покупка. Каждая ваша поездка в торговый центр может превратиться в неожиданные масштабные расходы, которые будут удивлять даже вас самих. Однако модные вещи или всякие штуки, улучшающие жизнь, вовсе не будут означать, что вам станет от этого радостно.

Поэтому Звезды советуют вам сконцентрироваться на развитии личности и познании своих сторон.

Козерог

Для вас не существует понятия "зарабатывать слишком много", поскольку вы ставите амбициозные цели и смело идете к ним. Вы - из тех, кто любит качественный отдых, а также не отказывает себе в вещах, которых хочет: будь это отпуск в Европе, пятизвездочный отель или покупка очередной модной сумочки.

Помните, что единственное, что нельзя купить за деньги - это время, и неправильно потраченные часы лишают вас возможности заниматься тем, чем вы действительно хотели бы. Поэтому астрологи советуют вам на миг остановиться и вспомнить о собственных интересах.