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Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)

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Середа 19 січня 2022 14:50
Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото) Однорічному хлопчику пересадили печінку від посмертного донора (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні однорічному малюку вперше трансплантували печінку від посмертного донора. Унікальну операцію провели 12 січня у Львові.

Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.

Так, хлопчика звати Артем, він з маленького села на Прикарпатті. Вага дитини всього 9,5 кг.

Малюк народився із непрохідними жовчовивідними шляхами, через це ще на третьому місяці життя мав страшний діагноз – атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність.

Хлопчик мав жовту шкіру та склери очей, великий животик, його печінка поступово відмовляла.

Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)В Україні однорічному хлопчику пересадили печінку від посмертного донора (facebook.com/1tmolviv)

Зокрема, єдиним шансом врятувати малюка була трансплантація печінки, але її від посмертного донора таким маленьким діткам в нашій країні ще не робили. Все тому, що в родини хлопчику за донора не підходив ніхто.

Донором став 44-річний чоловік, у його мозку розірвалася аневризма і врятувати його лікарі не змогли. Тому родина чоловіка підписала згоду на вилучення органів.

Печінку, яка поза тілом "живе" максимум 12 годин, з Вінниці доправив вертоліт Нацполіції.

"Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація, яка тривала до ранку - це близько 12 годин", - кажуть у лікарні.

Зараз малюк перебуває під цілодобовим наглядом медиків.

Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)Вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора (фото)В Україні однорічному хлопчику пересадили печінку від посмертного донора (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію.

Також ми писали, що у Дніпрі лікарі дивом врятували парамедика, якого на Різдво підстрелив ворожий кулемет.

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