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У Дніпрі лікарі дивом врятували парамедика, якого на Різдво підстрелив ворожий кулемет (фото)

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Дніпро, Вівторок 18 січня 2022 15:15
У Дніпрі лікарі дивом врятували парамедика, якого на Різдво підстрелив ворожий кулемет (фото) У Дніпрі лікарі врятували парамедика (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В обласній лікарні Дніпра провели складну операцію парамедику. Як відомо, його поранив ворожий кулеметник на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив нейрохірург Юрій Скребець.

Поранили на Різдво

Так, спершу в мобільному шпиталі в Покровську дістали кулю з тіла. Далі чоловіка доправили до лікарні імені Мечникова.

23-річний Михайло родом з Рівненської області. Він пішов добровольцем на схід, щоб служити як військовий парамедик. Однак, трагічний інцидент трапився на Різдво, 7 січня.

Зокрема, на позиції в районі Мар’їнки хлопець надавав медичну допомогу пораненому. А у цей час ворожий кулемет "працював" по наших бійцях з відстані 350 метрів. Тому Михайло зазнав "сліпого" кульового поранення правої підключичної ділянки.

В якому стані був хлопець

Кулю й дістали військові хірурги та відправили його на лікування в Дніпро. Там мали провести комп’ютерну томографію.

Зазначається, що стан пораненого героя був задовільним протягом тижня. Але раптом почалася артеріальна кровотеча з рани.

Миттю зібралася хірургічна бригада й зробили ангіографію. Виявилось, що був крихітний, практично непомітний рентгену, фрагмент оболонки від витягнутої раніше кулі. Цей шматок металу ушкодив одну з гілок підключичної артерії.

У Дніпрі лікарі дивом врятували парамедика, якого на Різдво підстрелив ворожий кулемет (фото)У Дніпрі лікарі дивом врятували парамедика, якого на Різдво підстрелив ворожий кулемет (фото)У Дніпрі хірурги дивом врятували парамедика (facebook.com/yurii.skrebets)

Як пройшла операція

Медики кажуть, що через розрив стінки утворилася хибна аневризма. Медики таке ще називають "бомбою уповільненої дії". Все тому, що аневризма може в будь-який момент спричинити несумісну з життям артеріальну кровотечу.

Хірурги провели надзвичайно складне втручання: виключили травматичну аневризму мікроспіралями та "заклеїли" пошкоджені стінки артерії.

Раніше ми повідомляли, що львівські хірурги зробили практично неможливу операцію чоловікові.

Також ми писали, що у Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію.

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