Впервые в Украине годовалому малышу трансплантировали печень от посмертного донора (фото)

В Украине годовалому малышу впервые трансплантировали печень от посмертного донора. Уникальную операцию провели 12 января во Львове.

Так, мальчика зовут Артем, он из маленького села на Прикарпатье. Вес ребенка всего 9,5 кг.

Малыш родился с непроходимыми желчевыводящими путями, поэтому еще на третьем месяце жизни имел страшный диагноз – атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность.

У мальчика была желтая кожа и склеры глаз, большой животик, его печень постепенно отказывала.

В Украине годовалому мальчику пересадили печень от посмертного донора (facebook.com/1tmolviv)

В частности, единственным шансом спасти малыша была трансплантация печени, но ее от посмертного донора таким маленьким деткам в нашей стране еще не делали. Все потому, что в семье мальчику за донора не подходил никто.

Донором стал 44-летний мужчина, в его мозгу разорвалась аневризма и спасти его врачи не смогли. Поэтому семья мужа подписала согласие на изъятие органов.

Печень, которая вне тела "живет" максимум 12 часов, из Винницы доставил вертолет Нацполиции.

"Сначала врачам надо было разделить донорскую печень, чтобы взять для маленького Артемчика ее часть. Затем началась сама трансплантация, которая продолжалась до утра - это около 12 часов", - говорят в больнице.

Сейчас малыш находится под круглосуточным наблюдением медиков.

В Украине годовалому мальчику пересадили печень от посмертного донора (facebook.com/1tmolviv)