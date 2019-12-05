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Вперше в історії українець потрапив на обкладинку Time: хто саме

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Володимир Зеленський прикрасив обкладинку авторитетного американського видання

Володимир Зеленський потрапив на обкладинку престижного американського видання Time. Також видання присвятило президентові України статтю під назвою The Man in the Middle ("Людина в центрі"). Свіжий випуск журналу буде доступний вже 16 грудня, а поки що матеріал про голову нашої держави анонсували словами: "Український президент Володимир Зеленський опинився між Путіним і Трампом".

Володимир Зеленський потрапив на обкладинку журналу Time

У статті журналістів розкажуть, що у США демократи вважають Зеленського жертвою перевищення повноважень Трампа. Саме з цієї причини американському президентові "світить" імпічмент. Журналісти вважають, що республіканці розглядають Зеленського як ключового свідка доказів невинності Трампа.

Також у статті обговорять питання відносин Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, так як голова України хоче досягти своєї головної мети - преращения війни на Донбасі.

Варто відзначити, що раніше колишній учасник "Квартала95" Зеленський прикрашав обкладинку Esquire, а також кілька інших популярних видань. Також не можемо згадати, що це перший українець, який потрапив на обкладинку цього американського видання.

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