Вперше за 800 років земляни зможуть побачити Різдвяну зірку: коли і де спостерігати

У понеділок, 21 грудня, можна буде спостерігати унікальне явище: дві планети-гіганта нашої сонячної системи зблизяться в нічному небі.

Саме це явище називали "Різдвяною" або "Вифлеємською" зіркою, пише NBC News.

Яскраве світло на нічному небу близько двох тисяч років тому могло бути таким же рухом планет. Правда, тоді в небі зійшлися Венера і Юпітер, а не Юпітер і Сатурн, як це відбудеться в цьому році. Повідомляється, що схоже природне явище спостерігали в 1226 році – 794 роки тому. Також за даними NASA Night Sky Network, ввечері з 15 по 18 грудня астрологи можуть легко виявити, що Юпітер і Сатурн рухаються разом через 45 хвилин після сонячного заходу.

"Майте на увазі, що, хоча два газових гіганта можуть здаватися близькими, насправді вони розташовані на відстані сотень мільйонів миль один від одного. Це все одно буде вражаючим видовищем, але вам потрібно буде дивитися швидко, оскільки обидві планети розмістяться поруч незабаром після заходу сонця", – повідомили в NASA.

Як ми раніше писали, Україна приєдналася до програми NASA з освоєння космосу. Програма регулює міжнародне співробітництво у дослідженні та освоєнні Місяця, Марса, комет і астероїдів.

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