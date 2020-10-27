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NASA оголосило дату першого комерційного польоту Crew Dragon до МКС

Вашингтон, Вівторок 27 жовтня 2020 02:59
NASA оголосило дату першого комерційного польоту Crew Dragon до МКС
Фото: запуск космічної ракети (flickr.com/spacex)
Автор: Инна Собора

Американське космічне агентство NASA призначило дату першого комерційного польоту приватного пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Запуск космічного корабля запланований на вечір 14 листопада.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

Запуск відбудеться в 7:49 вечора за місцевим часом. В Україні в цей час буде 2:49 15 листопада.

У рамках місії NASA SpaceX Crew-1 астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Вокер разом з фахівцем місії Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі відправляться на МКС з пускового комплексу 39A в Кеннеді.

Як повідомляло РБК-Україна, запуск місії Crew-1 планували здійснити в жовтні. Однак його перенесли.

Повідомлялося, що запуск космічного корабля на земну орбіту відбудеться не раніше листопада.

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