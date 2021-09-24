Вперше за 20 років у Львові провели трансплантацію рогівки ока (фото)

Вперше за 20 років у Львові медики провели трансплантацію рогівки ока пацієнту, який через недугу втратив зір.

Про це повідомили в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів.

За словами медиків, це вже шоста посмертна пересадка органу від єдиного донора, який вже подарував нове життя п'ятьом пацієнтам. Зокрема, нову рогівку ока отримав 69-річний пацієнт із міста Івано-Франківськ.

"Після прооперованої катаракти три місяці тому у нього проявилася бульозна кератопатія - його рогівка почала мутніти і він уже не міг бачити на одне око. Повернути зір могла трансплантація", - повідомили медики.

Зазначається, що дана операція тривала понад три години. Її провів керівник Львівського міського медичного центру "Мікрохірургія ока", професор Ігор Новицький, йому асистував завідувач обласного офтальмологічного центру Мар’ян Сарахман.

Наразі на пацієнта чекає тривала реабілітація, після якої він зможе жити повноцінним життям.