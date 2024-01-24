Впервые на топ-турнире по Counter-Strike 2 женщина стала тренером мужской команды

Владислава Захлебина стала тренером киберспортивной команды OG и будет руководить ею на турнире BLAST Spring Groups 2024 года по CS2 (Counter-Strike 2). Это первый случай, когда женщина тренирует мужскую команду на турнирах Тир-1 по CS.

При подготовке публикации были использованы материалы: Blast.tv и данные со страницы Владиславы Захлебиной в Instagram.

Захлебину называют "многозадачной королевой киберспорта"

Захлебина сменила в должности тренера Каспера Дуэ. Он пропустит BLAST Spring Groups 2024 по семейным обстоятельствам. Его помощник, Ламберт Приджент, не подавал заявку на этот турнир.

"Если вы ищете суперквалифицированную многозадачную королеву киберспорта, поверьте нам, Владислава - именно та девушка, которая вам нужна. От профессионального игрока в CS до журналиста, менеджера социальных сетей и контента, талантливой ведущей, репортера, генерального менеджера... она практически на всех фронтах, о которых вы только можете подумать", - говорится в описании ее профиля на сайте команды.

Это первый случай в истории, когда женщина тренирует мужскую команду на турнирах тир-1 по CS.

На официальном сайте OG Захлебину называют "многозадачной королевой киберспорта".

Владислава Захлебина (фото: instagram/vladyslava_z)

Отметим, что OG проиграли свой первый матч под руководством Владиславы. Они соперничали с топовой французской командой Vitality и уступили им со счетом 0:2

"Принимая неожиданные повороты жизни в мой день рождения! Сегодня я узнала, что исполняю роль тренера команды на турнире BLASTPremier, противостоя команде мира с самым высоким рейтингом. Это был тяжелый матч, но я не хочу расстраиваться поражением. Даже если я не получила "подарок" (победу) на свой день рождения, каждая неудача является ступенькой - ценным опытом для команды, чтобы учиться и расти", - написала Владислава в Instаgram.

Она добавила, что, несмотря на стресс, она получила новый опыт, который только подпитает ее страсть к киберспорту.

Владислава с игроками (фото: instagram/vladyslava_z)