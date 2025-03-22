Впервые после рождения дочери: звезда "Холостяка" Иракли Макацария умилил фото с детьми

Иракли Макацария впервые за долгое время показал двух детей публике, приняв участие в семейной фотосессии. В январе он вместе с женой Лизой Чичуа поприветствовал дочь и теперь радует подписчиков совместными кадрами.

На фото он позирует вместе с женой и двумя детьми. Пара уже не скрывает лицо старшего сына Георгия, однако маленькую Нину пока не показывают широкой аудитории. На снимках кроха спит на плече папы, а сын улыбается на руках мамы.

Иракли Макацария с женой и детьми (фото: instagram.com/maqatsa)

Для семейной фотосессии пара выбрала стильные образы, которые перекликаются между собой. Так, Лиза нарядилась в молочные джинсы и бежевый худи, а Иракли надел белую футболку, которую дополнил свитером и джинсами. Маленький Георгий также выбрал джинсы и свитшот, а маленькую Нину супруги нарядили в детский комбинезон и шапочку.

Как выглядят дети Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)

В конце января Иракли и его жена Лиза поприветствовали в семье еще одного ребенка - у них родилась дочь Нина. Девочка появилась на свет с весом более 3 кг.

Иракли Макацария держит на руках дочь (фото: instagram.com/maqatsa)

Как отреагировали в сети

Пользователей растрогали семейные фото. Подписчики засыпали пару комплиментами и пожеланиями счастья.

"Вы прекрасны! Счастья вам".

"Очень красивые!"

"Я обожаю вашу семью, будьте всегда здоровы и счастливы!"

"Пусть ваша прекрасная семья будет счастливой".

"Такая уж хорошая малышка".

"Сынуля очень похож на маму. Счастья вашей семье".

Семья Иракли Макацарии (фото: instagram.com/maqatsa)

Что известно о супругах

Иракли встретил Лизу, которая младше его на 17 лет, в Грузии в очереди перед концертом известной группы. Узнав о девушке у общих знакомых, он начал с ней переписываться, а позже проявил заботу, прислав любимые сладости - чурчхелу.

В 2022-м бизнесмен на вершине горы в Тбилиси сделал предложение любимой, а уже в июле того же года вони сыграли свадьбу в грузинских традициях и обвенчались. В мае 2023-го стало известно, что супруги ждут первенца, а в октябре прошлого года - второго ребенка.

Напомним, Макацария также известен своим участием в украинских проектах "Танці з зірками", "Зважені та щасливі" и "Маска".

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