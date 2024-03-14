Впервые в истории. Украинцев номинировали на престижную литературную премию BSFA Awards

Что нужно знать о Генри Лайон Олди

С 1990 года "Генри Лайон Олди" - коллективный псевдоним украинских писателей-фантастов из Харькова Дмитрия Громова и Олега Ладыженского.

Громов по специальности инженер-химик, тогда как Ладыженский - режиссер театра. Оба мужчины - женаты и имеют взрослых детей.

Работают они преимущественно в разных областях фэнтези, мистики и научной фантастики.

Дмитрий Громов и Олег Ладыженский (фото: oldie.world)

В общей сложности к этому времени было опубликовано более 280 книг Генри Лайон Олди (включая переиздания и переводы на другие языки), что составляет более 60 оригинальных книг (первопечатей).

Общий тираж всех книг Г. Л. Олди - около 2 млн экземпляров.

За что украинцев номинировали на премию BSFA

Относительно недавно Громов и Ладыженский написали научно-фантастический рассказ "Неизвестный художник", рассказывающий о российском вторжении в Украину, зарождении технологии искусственного интеллекта и важности искусства.

Оно было создано для антологии The Digital Aesthete ("Цифровой эстет") и переведено на английский язык редактором антологии Алексом Шварцманом.

"Неизвестный художник" (фото: oldie.world)

В сборник вошли три рассказа украинских авторов, а также фантастические произведения со всего мира.

Впоследствии Британская ассоциация научной фантастики (BSFA) объявила шорт-лист номинантов на премию BSFA Awards, отмечающую лучшие произведения в области научно-фантастической литературы.

"Неизвестный художник" стал одним из них - в недавно добавленной категории "Лучший перевод фантастики короткой формы".

Победители премии BSFA будут объявлены на конференции EasterCon, которая состоится 31 марта 2024 года в Телфорде, Великобритания.

Реакция редактора и писателей

По мнению Шварцмана, это важная веха для украинской научно-фантастической литературы.

"Это первый рассказ из Украины, и, возможно, первый рассказ из любой бывшей страны постсоветского пространства, номинированный на главную англоязычную премию в области научной фантастики", - подчеркнул он.

Антология The Digital Aesthete (фото: future-sf.com)

Громов и Ладыженский также признали, что это очень ценно.

"Это значительное событие как для нас, так и для украинской культуры и литературы в целом. Особенно важно это сейчас, когда Украина очень нуждается, чтобы ее голос был слышен во всем мире. Здесь кто-то всегда должен быть первым. Гордимся, что на этот раз первыми оказались именно мы", - подчеркнули писатели.