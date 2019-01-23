В Україні посилюють контроль за техоглядом транспортних засобів

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Кабміні пропонують контролювати техогляд RFID-мітками

Кабінет міністрів України пропонує контролювати проходження техоглядів автобусами і комерційним транспортом з допомогою міток радіочастотної ідентифікації (RFID). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначають, що через відсутність механізмів контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху вимог про проходження обов'язкового техогляду виявляються випадки фальсифікації протоколів перевірки. Зазначені проблемні питання пропонується вирішити шляхом фіксації факту проходження техогляду на самоклеючій мітці радіочастотної ідентифікації, яка буде розміщуватися в автобусі або комерційному авто. Це буде забезпечувати дистанційний автоматичний нагляд з боку контролюючих органів.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді готують законопроект про обов'язковий техогляд авто з 2020 року.

"Окремо готується комітетом проект закону про введення обов'язкового технічного огляду. Це є обов'язковою нормою, яка повинна бути впроваджена до 2020 року", - зазначила голова комітету ВР з питань податкової і митної політики, народний депутат від фракції БПП Ніна Южаніна.