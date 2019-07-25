Повертався додому з відпочинку: під Хмельницьким знайшли тіло дитини біля шляхів

Тіло дитини виявили у Хмельницькій області біля колій (фото: колаж РБК-Уараина)

Бездиханне тіло хлопчика виявили біля колій

У четвер, 25 липня, в селі Волоське Хмельницької області близько 6:00 між залізничними коліями виявили тіло 11-річного хлопчика. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Поліція встановила особу потерпілого, ним виявився 11-річний киянин, який цієї ночі повертався додому з відпочинку на поїзді "Рахів-Київ".

На даний момент поліцейські шукають і опитують всіх свідків, щоб встановити обставини смерті дитини, яка так і не доїхала додому в Київ.

Тіло дитини виявили у Хмельницькій області біля колій (ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

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