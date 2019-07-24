У Миколаєві таксист понівечив пасажирку, яка забула гаманець (фото)

У Миколаєві дівчину побив таксист (Колаж РБК-Україна)

Дівчина збирається подавати в суд

У Миколаєві стався кричущий інцидент. Водій-приватник побив пасажирку, яка сказала йому, що забула гаманець. Дівчина не збиралася їхати безкоштовно, але водій транспорту цього не зрозумів. Чоловік прийшов в лють і заявив, що не збирається везти кого-небудь без грошей. Про побиття Марія Теслюк, яка стала жертвою неадекватного водія, написала на своїй Facebook-сторінці.

Дівчина порекомендувала всім дівчатам не сідати в чужі машини і берегти себе.

"Мій пост про те, як можна сісти у таксі і не виявитися черговою жертвою. Я сіла на ж\д вокзалі з метою їхати до рідних, але відразу зрозуміла, що забула гаманець. Водій одразу зніяковів і сказав, що безкоштовно везти не буде, про що я і не просила. Результат — побите тіло і обличчя. Колір машини і номер вкажу протягом судового процесу. Дівчатка, ніколи не сідайте в чужі машини, бережіть себе", — написала Марія.

Фото: Побита Марія Теслюк (Марія Теслюк/Facebook)

Як ми раніше писали, творець оригінальної версії проекту "Холостяк" Майк Флейс систематично бив свою вагітну дружину. Жінка не витримала і подала на нього в суд і про знущання вирішила розповісти відверто всьому світу. Лора повідомила, що знущання і побиття почалися тоді, коли вона завагітніла другою дитиною.