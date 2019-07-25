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Возвращался домой с отдыха: под Хмельницким нашли тело ребенка возле путей

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 13:23
Возвращался домой с отдыха: под Хмельницким нашли тело ребенка возле путей
Тело ребенка обнаружили в Хмельницкой области возле путей (фото: коллаж РБК-Уараина)

Бездыханное тело мальчика обнаружили возле путей

В четверг, 25 июля, в селе Волосское Хмельницкой области около 6:00 между железнодорожными путями обнаружили тело 11-летнего мальчика. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Полиция установила личность пострадавшего, им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью возвращался домой с отдыха на поезде "Рахов-Киев".

На данный момент полицейские ищут опрашивают всех свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти ребенка, который так и не доехал домой в Киев.

Возвращался домой с отдыха: под Хмельницким нашли тело ребенка возле путей

Тело ребенка обнаружили в Хмельницкой области возле путей (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, что в Николаеве таксист изувечил пассажирку, которая забыла кошелек. Она не собиралась ехать бесплатно, но водитель этого не понял и просто пришел в ярость.

Ранее сообщалось о том, что полиция назвала основную версию про Анну Пилявскую, которая выбросила чемодан с телом трехлетнего сына. При этом горе-мать Саши Пилявского до сих пор находится в розыске. Правоохранительные органы предполагают, что женщина могла покончить жизнь самоубийством.

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