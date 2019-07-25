Возвращался домой с отдыха: под Хмельницким нашли тело ребенка возле путей

Тело ребенка обнаружили в Хмельницкой области возле путей (фото: коллаж РБК-Уараина)

Бездыханное тело мальчика обнаружили возле путей

В четверг, 25 июля, в селе Волосское Хмельницкой области около 6:00 между железнодорожными путями обнаружили тело 11-летнего мальчика. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Полиция установила личность пострадавшего, им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью возвращался домой с отдыха на поезде "Рахов-Киев".

На данный момент полицейские ищут опрашивают всех свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти ребенка, который так и не доехал домой в Киев.

Тело ребенка обнаружили в Хмельницкой области возле путей (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

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