Вік не причина: Супрун розвінчала міф про "чоловічу" проблему

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, як чоловікам зберегти потенцію

Уляна Супрун - колишня в. о міністра охорони здоров'я України розповіла чоловікам про еректильну дисфункцію і розвіяла міфи про цю проблему. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.

За словами Супрун, ерекція може бути запізнілою або передчасною, але не варто відразу впадати у відчай і шукати нового статевого партнера. Експерт зазначила, що повна еректильна дисфункція зустрічається дуже рідко при видаленні простати.

Ілюстрація до посту (Facebook)

Ерекція може погіршуватися з віком, але вік не є причиною, а лікування еректильної дисфункції можливо в будь-якому віці. Діагностувати цю проблему може тільки лікар.

Що може погіршувати ерекцію:

Серцево-судинні хвороби. Щоб судини розширилися, повинен виділитися оксид азоту NO, так само, як і у випадку регулювання тиску в інших судинах. Якщо цього не відбувається, незважаючи на стимули, то в ендотелії судин щось пішло не так. До речі, еректильна дисфункція - це один із перших провісників серцево-судинних хвороб.

Клінічна депресія. Зміни лібідо і здатність збуджуватися супроводжують депресивні розлади і у жінок, і у чоловіків.

Збільшення простати. Простата збільшується з віком, але іноді це відчутно впливає на ерекцію і сечовипускання. Рак простати буває досить рідко і він розвивається повільно, але це не привід ігнорувати дискомфорт - потрібно звернутися до уролога. Простатит - запалення простати - також викликає еректильну дисфункцію, хоча і тимчасову.

Надмірна вага

Ожиріння

Хвороба Пейроні - викривлення пеніса через поздовжнє ущільнення фіброзної тканини, яка робить ерекцію болючою або неможливою.

Склероз - поступове відмирання периферійних нейронів і втрата чутливості

Хронічна хвороба нирок

Гормональні порушення (гіпогонадизм, порушення роботи щитовидної залози, або надлишок пролактину з-за пухлини).

Травми пеніса, хребта, простати, сечового міхура або куприка.

Видалення пухлини сечового міхура.

Куріння - як фактор, що заважає повноцінному виділення оксиду азоту, і залучений в розвиток атеросклерозу.

Недолік фізичної активності.

Супрун дала рекомендації, як зробити так, щоб еректильна дисфункція вас не торкнулася.

Дбайте про здоров'я серця і судин. Ви можете дізнатися ключові показники: виміряти тиск, зробити кардіограму, дізнатися рівень холестерину, індекс маси тіла, окружність талії (вісцеральний жир) - у свого сімейного лікаря.

Будьте фізично активні. Щотижня два з половиною години слід витрачати на аеробні та силові вправи. Біг і бокс тренують серце. А ось багато і часто їздити на велосипеді не варто.

Не паліть і не вейпіть.

Не пийте багато алкоголю.

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