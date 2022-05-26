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Вознесіння 2022: які молитви треба прочитати у свято, щоб родина мала щастя і достаток

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Четвер 26 травня 2022 20:45
Вознесіння 2022: які молитви треба прочитати у свято, щоб родина мала щастя і достаток Фото: молитви на Вознесіння Господнє для щастя і достатку (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Вознесіння Господнє є одним з найважливіших свят для християн - відзначають його на 40-й день після Великодня, а в 2022 році дата в православному календарі припадає на 2 червня. У храмах і церквах в цей день проводяться святкові богослужіння й віряни обов'язково приділяють час для молитви.

Які молитовні слова варто проказати на Вознесіння для щастя, здоров'я членів сім'ї та достатку в домі - читайте в нашому матеріалі нижче.

Молитви на Вознесіння рекомендують читати в тиші вранці, перед тим, як сідати за стіл для трапези. Також при цьому краще запалити свічку. Але головне - щоб слова йшли від душі та з щирого серця.

Молитва на Вознесіння Господнє

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що зійшов з Небесних висот порятунку нашого заради нас духовною радістю у святої й пресвітлі дні Воскресіння Твого, і паки по скоєнні земного служіння Твого від нас на небо зі славою праворуч Бога й Отця!

У цей ясний і все світлий день Божественного на небеса сходження Твого земля святкує і радіє, радіє і небо Вознесінням днесь Творця тварі, люди вихваляють невпинно, бачачи зведені й занепале єство своє на Твоє, Спасе, вземлемо і на небеса вознесене, Ангели ж веселяться, кажучи:

Хто це такий, що прийшов у славі, сильний у бою, Сей воістину Цар Слави ?! Сподоби і нам немічним, земна ще мудрує і плотоугоддя творити безперестанні, схід Твій на небо страшний помишляю ще і празнуючи, плотська і життєва відкласти

піклування та з Апостолами Твоїми на небо нині взірці всім серцем своїм і всіма помиленими своїми, згадуючи, бо там на небі горі проживання наше є, тут же на землі ми мандрівники й прибульці, що відійшли з дому отча в країну далеко гріха.

Тим-то старанно просимо Тебе, преславним Вознесінням Твоїм, Господи, оживи нашу совість, її ж потрібно нічтоже є у світі, виведи нас з полону цього гріховної плоті й світу і сотвори нас нагірна мудрствовати, а не земна, яко та не до того собі угождати будемо і жити, але Тобі Господу і Богу Нашому служити будемо і попрацюємо, доки отрешівшеся від плоті

й пройшовши безборонно воздушния митарства, досягнемо небесних господ Твоїх, іде ж, що став праворуч величі Твого, з Архангелами й Ангели й всіма святими прославляти будемо Всесвіте ім’я Твоє з безначальним твоїм Отцем і Пресвятим

і Єдиносутність і животворним твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Величання на свято Вознесіння Господнє

Величаємо Тя, Живодавче Христе, і почитаємо Еже на небеса з Пречистою Твоєю плоттю, Божественне Вознесіння.

Тропар на Вознесіння Господнє

Вознісся єси у славі, Христе Боже наш, радість сотворивий учнем, обітницею Святого Духа, сповіщених їм колишнім благословенням, бо Ти єси Син Божий, Визволитель світу.

Кондак Вознесіння Господнє

Яко про нас виконавши смотріння, і як на землі, з'єднавши з Небесним, вознісся єси у славі, Христе Боже наш, нікакоже отлучаясь, але перебуваючи невідступний, і кликав люблячим Тя: Аз есмь із вами, і ніктоже на ви.

Раніше ми розповідали, як заведено готуватися до свята Вознесіння Господнє та які традиції.

Нагадаємо також, перед цим ми писали, які церковні свята відзначатимемо у червні 2022 роки.

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Вознесение Свята в Україні
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