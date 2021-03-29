Священик ПЦУ розповів, в яку дату повинні святкувати Великдень православні та католики

Священик нагадав, що на Першому Вселенському соборі, серед іншого, вирішили, що всі християни святкуватимуть Великдень в один день. Вони вирішили слідувати Олександрійській пасхалії.

"Алгоритм такий: 1) спочатку має настати весняне рівнодення, 2) далі має настати повний місяць, 3) в найближчу неділю після цього - Великдень. І що ми бачимо в цьому році? Рівнодення настає 21 березня за новим стилем. Рівнодення - це астрономічно легко обчислюється, коли день дорівнює ночі. Тут ніяких питань, здавалося б, немає. Повний місяць, згідно астроногиічного календарю, настане 28 березня. Оскільки це буде пізній вечір, то літургійно це вже буде неділю", - написав Дудченко.

Він здивувався, чому ж у православних Великдень все-таки буде святкуватися 2 травня.

"Все через те, що за основу обчислення у нас береться не рівнодення, а умовне рівнодення, тобто 21 березня за старим стилем - день, який фактично не є рівноденням, а в нинішньому столітті запізнюється на 13 днів. Тому ми будемо чекати наступного повного місяця, а потім неділі. Тому я за новий стиль і за нову пасхалію. Тому що треба жити не фантазіями, а реальністю. І щоб зберігати вірність рішенням Першого Вселенського собору, що Пасху слід святкувати всім християнам разом", - вважає священик.