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Біля однієї з українських лікарень помітили скорпіона: втік у щілину в стіні

Автор: Людмила Жукова

У Кривому Розі біля міської лікарні місцеві жителі помітили Скорпіона.

Про це повідомляти у телеграм-каналі"Дніпро обласний".

Люди встигли зняти на камеру небезпечне членистоноге, поки воно не сховалося в щілини найближчої будівлі.

"В основному Скорпіони не нападають на людей, якщо на них випадково не наступити, наприклад. Якщо вас таки вжалив Скорпіон, негайно зверніться до лікаря", - нагадали в повідомленні.

У Кривому Розі помітили Скорпіона

Для довідки

Скорпіони-загін членистоногих з класу павукоподібних (Arachnida). Виключно наземні форми, які зустрічаються лише в жарких країнах. Всього відомо близько 1750 видів скорпіонів, але отрута тільки близько 25 з них може погубити людину.

Багато людей помилково вважають, що Скорпіон - представник комах. Причинами цього можуть бути: схожість розмірів, забарвлення, схожий раціон. Але незважаючи на всі ці схожості, Скорпіон відноситься до класу павукоподібних. А павуки, як відомо, не Комахи.

Нагадаємо, що курорти Азовського моря атакують кровопивці.

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скорпион