Біля Львова "швидка" збила пішохода на переході: момент ДТП потрапив на відео

Як видно на відео, карета екстренки не пригальмувала перед пішохідним переходом, по якому в цей час йшов чоловік.

Відразу після наїзду водій "швидкої" зупинив машину, і медики поспішили до потерпілого, щоб надати допомогу.

Сам інцидент стався в четвер вдень.

Як уточнили 8 жовтня в прес-службі поліції Львівської області, потерпілий - 33-річний житель міста Новий Розділ - в результаті ДТП отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч .1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК. Тепер 64-річному водієві "швидкої допомоги" загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Деталі та всі обставини інциденту встановлюються.

Відео: біля Львова карета "швидкої" збила чоловіка на переході