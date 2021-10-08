Біля Львова "швидка" збила пішохода на переході: момент ДТП потрапив на відео

Біля Львова автомобіль "швидкої допомоги" збив пішохода, який переходив дорогу по переходу на автодорозі "Київ-Чоп", недалеко від села Солонка. Момент ДТП зняв реєстратор іншого учасника дорожнього руху, який проїжджав повз.
Кадри опублікував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму Facebook.
Як видно на відео, карета екстренки не пригальмувала перед пішохідним переходом, по якому в цей час йшов чоловік.
Відразу після наїзду водій "швидкої" зупинив машину, і медики поспішили до потерпілого, щоб надати допомогу.
Сам інцидент стався в четвер вдень.
Як уточнили 8 жовтня в прес-службі поліції Львівської області, потерпілий - 33-річний житель міста Новий Розділ - в результаті ДТП отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований.
За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч .1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК. Тепер 64-річному водієві "швидкої допомоги" загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.
Деталі та всі обставини інциденту встановлюються.
Відео: біля Львова карета "швидкої" збила чоловіка на переході
Раніше повідомлялося, що днями під Львовом перекинулася цистерна з хімікатами, і в результаті ДТП речовина розлилася на дорожнє полотно, а водій вантажівки отримав хімічний опік.
Також ми писали про те, що у вересні в Одесі трамвай зійшов з рейок і збив пішохода.