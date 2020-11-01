Біля Кропивницького пенсіонер намагався пролізти у підвал через решітку і застряг

Пенсіонер застряг у решітці (фото: колаж РБК-Україна)

Потерпілого відвезли до лікарні

У Кіровоградській області літній чоловік намагався пролізти до підвалу, але потрапив у халепу і застряг у металевій решітці. Вивільнили 70-річного місцевого мешканця рятувальники.

Як уточнили в ДСНС області, інформація про інцидент надійшла до них 31 жовтня о 16:05. Виявилося, що пенсіонер застряг у нижній частині металевої решітки, коли намагався потрапити до підвалу багатоповерхівки.

Щоб допомогти чоловікові, рятувальники обережно розрізали решітку. Вони використали для цього бензоріз. Коли пенсіонер був у безпеці, йому викликали медиків.

Літній чоловік хотів пролізти у підвал через решітку і застряг (фото: kr.dsns.gov.ua)

Також працівники ДСНС транспортували його до карети швидкої медичної допомоги. Надалі чоловіка госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, в Одеській області важко травмувалася 33-річна місцева мешканка. Жінка зазнала травм на власному подвір'ї, коли впала до 8-метрового колодязя.

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