ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Біля Кропивницького пенсіонер намагався пролізти у підвал через решітку і застряг

Кіровоградська область, Неділя 01 листопада 2020 15:39
Біля Кропивницького пенсіонер намагався пролізти у підвал через решітку і застряг
Пенсіонер застряг у решітці (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Потерпілого відвезли до лікарні

У Кіровоградській області літній чоловік намагався пролізти до підвалу, але потрапив у халепу і застряг у металевій решітці. Вивільнили 70-річного місцевого мешканця рятувальники.

Як уточнили в ДСНС області, інформація про інцидент надійшла до них 31 жовтня о 16:05. Виявилося, що пенсіонер застряг у нижній частині металевої решітки, коли намагався потрапити до підвалу багатоповерхівки.

Щоб допомогти чоловікові, рятувальники обережно розрізали решітку. Вони використали для цього бензоріз. Коли пенсіонер був у безпеці, йому викликали медиків.

Біля Кропивницького пенсіонер намагався пролізти у підвал через решітку і застряг

Літній чоловік хотів пролізти у підвал через решітку і застряг (фото: kr.dsns.gov.ua)

Також працівники ДСНС транспортували його до карети швидкої медичної допомоги. Надалі чоловіка госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, в Одеській області важко травмувалася 33-річна місцева мешканка. Жінка зазнала травм на власному подвір'ї, коли впала до 8-метрового колодязя.

Також раніше повідомлялося, що в Миколаєві 9-річну дитину засипало піском. Трагедія сталася, коли діти грали в піщаному кар'єрі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події пенсионерыспасатели

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся