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В Одеській області до 8-метрового колодязя впала жінка: її життя рятують медики

Одеська область, Неділя 01 листопада 2020 10:52
В Одеській області до 8-метрового колодязя впала жінка: її життя рятують медики
Жінка впала до колодязя (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Напередодні увечері в Одеській області важко травмувалася 33-річна місцева мешканка. Жінка зазнала травм на власному подвір'ї, коли впала до 8-метрового колодязя.

За інформацією рятувальників, повідомлення про те, що одеситка потребує допомоги, вони отримали надвечір, після 17-ї години. Для того, щоб вивільнити потерпілу, працівники ДСНС використали мотузку і лебідку. За допомогою цих засобів вони підняли постраждалу на поверхню.

Виявилося, що жінка отримала серйозні травми, тому її передали медикам. Місцеві ЗМІ повідомляють, що пацієнтку госпіталізували до Ізмаїльської міської лікарні. У жінки відкритий перелом правого стегна, лівої ноги та лівої руки.

Лікарі розцінюють її стан як важкий. Місцеві журналісти пишуть, що жінці 33 роки.

До операції із порятунку залучалося дві одиниці техніки ДСНС та сім рятувальників.

Нагадаємо, учора, 31 жовтня, посеред вулиці в Києві впав будівельний кран і пошкодив легковий автомобіль. Конструкція перегородила пішохідну і майже всю проїжджу частину вулиці, заблокувавши рух транспорту.

Також раніше повідомлялося, що під Рівним у колодязь впав чоловік і його ледь не затягнуло мулом. Працівник хотів почистити 20-метровий колодязь, але його засмоктало у пливун.

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