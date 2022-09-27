Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в праздник, традиции

В преддверии праздника в церквях и храмах посередине зала устанавливается крест. Под ним проводятся Всенощное бдение и литургия, а в день торжества верующие целуют святыню и проходят обряд помазания освященным маслом, елеем.

В день праздника принято соблюдать пост в знак уважения к лишениям и мучениям Христа. Так как торжество традиционно совпадает с уборкой урожая капусты, на стол часто подают пироги с ней. А вот мяса и рыбы среди праздничных блюд быть не должно.

Вспоминая чудодейственные свойства Животворящего Креста, верующие молятся об исцелении недугов, даже тех, что считаются неизлечимыми. Многие просят об избавлении от хронических болезней, некоторые женщины обращаются к молитвам от бесплодия.

Главные традиции этого праздника

В церквях, которые строятся, к празднику приурочивают поднятие крестов.

В праздник также принято держать пост, отказываясь от пищи животного происхождения.

В этот день заготавливали капусту на зиму, а также готовили блюда с капустой.

Что нельзя делать в этот день