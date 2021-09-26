Воздвижение 2021: что обязательно нужно сделать в великий праздник
Воздвижение Креста Господня является великим двунадесятым праздником, его по православной традиции всегда отмечают 27 сентября.
Что нужно сделать в этот день, а от чего следует воздержаться - читайте ниже в нашем материале.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня посвящено важнейшему событию, а именно обнаружению в IV веке пещеры Гроба Господня и Креста Иисуса Христа.
Что нужно сделать в большой праздник
В храмах празднование начинается еще с вечера 26 сентября. Верующие идут в церковь на всенощную. Во время литургии важно помолиться за искупление грехов и здоровье родных.
В храме можно купить крестик, или принести на освящение. После чего крестик нужно подарить ребенку - он будет его оберегать от болезней и несчастья.
В сам праздник, 27 сентября следует придерживаться поста, отказавшись от мясных блюд, алкоголя, шумного веселья.
За праздничным столом в этот вечер собиралась вся семья. Из лакомств обычно подавались пироги и пирожки с капустой (обязательное блюдо) и яблоками, запеченные овощи.
Конечно же праздновать нужно в заранее убранном доме, так как домашними заботами в этот день заниматься точно нельзя.
А вот что можно делать, так это рубить и квасить капусту. Если съесть на Воздвижение капусту, то здоровье не покинет человека всю зиму.
Чтобы защитить дома от болезней, наши предки рисовали на дверях кресты.
На Воздвижение нельзя работать, и не только
- Не стоит сегодня браться за новые дела, проекты, завязывать новые знакомства.
- Нельзя брать или давай взаймы, так как это к убыткам.
- Категорически нельзя ходить в лес - это к неприятностям и даже потерям.
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