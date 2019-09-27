Воздвиження 2019: топ церков, названих на честь великого свята

Православна церква України 27 вересня відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У цей день був знайдений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа, а потім цей же хрест повернули з Персії. В обох випадках хрест перед народом споруджували і направляли в різні сторони світу по черзі, щоб люди могли йому поклонитися і розділити радість.

В Україні існує кілька церков, які названі на честь цього свята і мають назву Церква Воздвиження Чесного хреста, а також є церкви, які мають назву – Хрестовоздвиженська.

Київ

Найвідоміша з них – це Крестоводвиженська церква в Києво-Печерській Лаврі. Вона була побудована в 1700 році на гроші козацького полковника Павла Герцика. Її кілька раз добудовували і перебудовували і з неї є три входи в Ближні печери Києво-Печерської лаври.

Крестоводвиженская церковт в Києві

Кам'янець-Подільський

Одна з найдавніших Крестоводвиженських церков в Україні – це дерев'яна церква в Кам'янці-Подільському. Вона побудована під стінами Старої Вежі, в урочищі Карвасари.

За легендою, в 1621 році гетьман Петро Канашевич-Сагайдачний вертався поранений після бою через Кам'янець-Подільський. Саме тоді він вирішив заснувати там православну церкву. У 1953 році храм закрили і використовували приміщення як кінотеатр. В 1987 було вирішено провести реконструкцію і в 1991 році її знову відкрили для богослужіння.

Крестоводвиженська церква в Кам'янець-Подільському

Монастирська

У місті Монастирська Тернопільської області є діюча церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Вона була побудована в 1982 році з ініціативи о. Захарія Подляшецкого.

Церква Воздвиження Чесного хреста в Монастирську

Тернопіль

Ще одна церква Воздвиження Чесного Хреста знаходиться в Тернополі. За деякими даними, вона була побудована в XVI столітті, однак в архівах є відомості про те, що вона існувала ще в 1570 році.

За легендою, в стародавні часи біля церкви були Львівські ворота, які виконували важливу охоронну функцію під час турецько-татарських нападів. Також на церкві була своя сигнальна система – дзвони і багаття, які було видно і чутно за багато кілометрів.

Церква Воздвиження Чесного хреста у Тернополі

Львівська область

У місті Городок Львівської області знаходиться Костел Воздвиження Чесного Хреста – культова споруда, будівля якого почалася ще в 1372 році при правителю Королівства Русі Владислава Опольчика. Спочатку будівля була дерев'яною, а потім костел побудували з цегли. У 1616 році костел згорів, але його повністю відновили і навіть збільшили кількість дзвонів. У 1902 році там провели повну реставрацію.

Костел Воздвиження Чесного хреста у Львівській області