Воздвиження 2019: прикмети, страви і ворожіння у цей день

Сьогодні, 26 вересня, православні згадують жертву Христа заради спасіння всього людства. Саме свято відзначається 27 вересня (14 вересня за старим стилем).

У цей день існує безліч прикмет. Крім того, дотримується піст і є особливі страви, які подаються на стіл. Також з дня Воздвиження починався період дівочих посиденьок - капустенські вечора. Але про все по порядку.

Після свята слід очікувати, що вранці буде ставати все холодніше. Тому в селах до 27 вересня намагалися зібрати з огородів овочі, щоб їх не знищили заморозки.

святкують Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня (Фото: globus.aquaviva.ru)

Прикмети на Воздвиження

Якщо журавлі на свято летять високо і повільно - значить осінь буде теплою.

Якщо ввечері 27 вересня навколо місяця помітно червоний ореол - погода найближчим часом буде ясною і сухою.

Якщо гуси летять високо, то це означає, що навесні буде велика повінь.

Якщо на Воздвиження дме холодний вітер - це до теплого літа.

Воздвиження 2019: всі прикмети і страви (фото: pxhere.com)

Страви на святковий стіл

На Воздвиження необхідно дотримуватися посту. В цей день не можна вживати м'ясо, молоко і яйця.

На столі повинні бути овочеві страви. Можна приготувати картопляні голубці, плов з гарбузом і сушеними фруктами або картопляну піцу.

На закуску можна подати мариновані гриби, салат з баклажанів або з підсмаженого селери.

На десерт можна подати пиріжки або груші в тісті.

Воздвиження 2019 (фото: pixabay.com)

Ворожіння

З дня Воздвиження у наших предків починався період дівочих посиденьок – капустенські вечори, які тривали два тижні. Дівчата одягали свої найкращі вбрання, приносили страви і пригощали хлопців, які в цей час вибирали собі наречених.

При цьому дівчата часто вдавалися до замовлянь, щоб роздобути собі нареченого. Перед тим як йти на святкування, дівчина вмивалася чистою водою і примовляла приворот.

З Воздвиження і до самої Покрови, дівчатам було дозволено ворожити і робити привороти, щоб швидше вийти заміж. Для цього у них було достатньо різних любовних приворотів.