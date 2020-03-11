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ВООЗ оголосила пандемію коронавіруса в світі: що це таке

STYLERЖиття    11.03.2020 - 22:32
ВООЗ оголосила пандемію коронавіруса в світі: що це таке
ВООЗ оголосила про пандемію коронавіруса (фото: РБК-Україна)

У матеріалі Styler читайте, що означає слово пандемія

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавіруса у світі. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу 11 березня.

"Ми глибоко стурбовані і встривожені високими темпами розповсюдження вірусу, і тяжкістю захворювань, і бездіяльністю. Враховуючи всі ці фактори, ми прийняли рішення оголосити ситуацію з COVID-19 пандемією",— заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Він зазначив, що дії ВООЗ залишаться такими ж і загроза від вірусучерез нове позначення вищою не стала. За його словами, якщо країни з невеликим числом хворих будуть займатися обстеженням людей, їх лікуванням та ізоляцією, то вони можуть уникнути перетворення в нові вогнища хвороби.

Що таке пандемія:

Слово пандемія в перекладі з грецького означає "весь народ". Це надзвичайно сильна епідемія, що характеризується поширенням інфекційного захворювання на всій території країни, територію суміжних держав, а іноді й багатьох країн світу. Відомі пандемії викликали чума, холера, грип, коронавіруси.

Зазвичай під пандемією мають на увазі хворобу, яка має масовий, поголовний характер, вражаючу значну частину всього населення або все населення.

До речі, оголошення пандемії COVID-19 не несе за собою будь-яких обмежень для людей. У разі пандемії кожна країна діє за своїм розсудом, а ВООЗ крім рекомендацій може не вводити додаткові заходи.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабінет міністрів ввів карантин в Українічерез поширення коронавіруса у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

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