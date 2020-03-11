У Луцьку з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українка напередодні повернулася з Італії

У Луцьку госпіталізували жінку з симптомами коронавірусу, її ізолювали в окремий бокс. Про це повідомила медичний директор Волинської інфекційної лікарні Любов Серба, передає "Суспільне ТБ. Волинь".

Повідомляється, що жінка з підозрою на коронавірус напередодні повернулася з Італії. Її ізолювали в окремий бокс у Волинській інфекційної лікарні. Хвора звернулася до лікарні сама, її аналізи направили до Києва і чекають результатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тест-системи для виявлення коронавірусу направили в 8 регіонів України. Зокрема, їх отримають Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінниця, Київ, Рівне, Львів і Запоріжжя.

Сьогодні також стало відомо, що у Запоріжжі з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку з гострою респіраторною інфекцією. Хвора прибула до України з Італії, за медичною допомогою звернулася на залізничному вокзалі. Також під нагляд лікарів на два тижні помістили всіх, хто контактував з цією жінкою. Результати аналізів будуть відомі через кілька днів.