Як війна впливає на інтимне життя українців, і як вберегти лібідо: відповідь психолога

Війна круто змінила правила нашого життя, у тому числі й інтимного. Переживаючи стрес, перенавантаження та занепокоєння, у чоловіків та жінок можуть виникнути проблеми в інтимному житті.

З якими сексуальними проблемами сьогодні стикаються українці та як їх вирішити розповіла психолог, сексолог та психотерапевт Альона Щербань.

Чи можна займатись сексом під час війни?

Правильна відповідь на це питання, за словами психолога: займатися сексом можна будь-коли, бо це абсолютно нормальна потреба організму. Інша річ, що у стресовий період сексуальні звички та фізичні можливості змінюються.

Коли існує реальна загроза для життя, репродуктивна функція може вимкнутися. У жінок зміщується або зникає менструальний цикл, існують проблеми зі збудженням, спостерігається вагінізм (рефлекторне скорочення м’язів при спробі проникнення, яке викликає біль).

Чоловікам теж дістається: передчасна еякуляція або відсутність ерекції не дозволяють отримати насолоду від сексу. Все це - наслідки потужного стресу, який впливає на ендокринну систему й вироблення гормонів. Надниркова залоза з подвоєною силою виробляє кортизол - гормон стресу, який пригнічує вироблення статевих гормонів (тестостерону й естрогену).

Чому жінки й чоловіки можуть реагувати на стрес по-різному

Інша реакція організму на стрес - гіперсексуальність. Наприклад у чоловіків, які беруть участь у бойових діях, відбувається підвищене вироблення тестостерону. Вони більш збуджені, ніж жінки, та потребують сексуальної розрядки, яка дає їм можливість відволіктися та розслабитись.

У жінок тестостерон збалансований естрогеном (гормон, який регулює роботу статевих органів жінки), тому під час небезпеки секс - останнє, про що вони думають. У стресові моменти психіка жінки взагалі може перебувати у стані регресу.

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Жодного насилля!

По суті, це стан психіки дитини, тому статевий контакт жінка може розцінювати як прояв насильства з боку чоловіка.

"Обов’язково поясніть партнеру, що наразі ви не можете займатися сексом, але ваша відмовка не означає, що ви його не хочете. В сексології існує класичне правило: той хто хоче сексу більше, має підлаштуватись під того, хто хоче сексу менше", - наголошує психологиня.

У сексуальних стосунках не має бути жодного тиску. На щастя, коли пара опиняється у безпеці, організм припиняє виробляти велику кількість кортизолу і лібідо повертається, а сексуальні стосунки знову стають такими ж приємними, як і раніше.

Синдром провини вцілілого

Люди, які переживають синдром вцілілого (відчуття провини через те, що їм вдалося вижити, коли десь гинуть інші) свідомо позбавляють себе сексу, промовляючи: "Як можна займатись сексом, коли навколо стільки страждань?"

Відчуття провини не дає їм розслабитись й отримати задоволення. Але варто усвідомити, що на життя інших людей ніяк не впливає той факт, займаєтеся ви сексом чи ні. До того ж секс - чудовий спосіб повернути собі контроль та отримати приємні емоції.

Зробіть це зранку

Якщо ви все ж таки вирішите зайнятись сексом, перш ніж почати фізичний контакт спробуйте розслабитись: ваше тіло зараз занадто напружене. Разом з партнером подивіться романтичний фільм, влаштуйте вечерю зі свічками та вином, прийміть ванну з піною та аромооліями.

Не забувайте про обійми та поцілунки. І лише коли відчуєте сексуальний інтерес до партнера, переходьте до попередніх ласк. Не ґвалтуйте себе, якщо сексу не хочеться.

Ще одна порада: спробуйте зайнятись сексом вранці, а не ввечері. Зранку рівень статевих гормонів в організмі людини найвищий (саме тому у чоловіків спонтанно виникає ранкова ерекція).

Що робити парам на відстані?

Пари, які живуть на відстані, теж мають потреби у сексі, але війна не дає їм можливості побути разом. І хоча слово не може замінити дотик коханої людини, спробуйте допомогти партнеру розслабитись завдяки сексу по телефону.

"Поділіться власними еротичними фантазіями, пообіцявши їх реалізувати, коли зустрінетесь. Якщо ж ви залишились із сексуальним бажанням наодинці - мастурбуйте. Це дієвий спосіб швидко розслабитись. Пам’ятайте, не зважаючи на війну життя триває, тому не відмовляйте собі в задоволенні", - підсумувала Альона Щербань.

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