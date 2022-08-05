Как война влияет на интимную жизнь украинцев, и как уберечь либидо: ответ психолога

Война круто изменила правила нашей жизни, в том числе и интимной. Испытывая стресс, перегрузку и беспокойство, у мужчин и женщин могут возникнуть проблемы в интимной жизни.

С какими сексуальными проблемами сегодня сталкиваются украинцы и как их решить рассказала психолог, сексолог и психотерапевт Алена Щербань.

Можно ли заниматься сексом во время войны?

Правильный ответ на этот вопрос, по словам психолога: заниматься сексом можно в любое время, потому что это абсолютно нормальная потребность организма. Другое дело, что в стрессовый период сексуальные привычки и физические возможности меняются.

Когда существует реальная угроза для жизни, репродуктивная функция может отключиться. У женщин смещается или исчезает менструальный цикл, существуют проблемы с возбуждением, наблюдается вагинизм (рефлекторное сокращение мышц при попытке проникновения, которое вызывает боль).

Мужчинам тоже достается: преждевременная эякуляция или отсутствие эрекции не позволяют получить наслаждение от секса. Все это - последствия мощного стресса, который влияет на эндокринную систему и выработку гормонов. Надпочечники с удвоенной силой вырабатывает кортизол - гормон стресса, который подавляет выработку половых гормонов (тестостерона и эстрогена).

Почему женщины и мужчины могут реагировать на стресс по-разному

Другая реакция организма на стресс - гиперсексуальность. Например, у мужчин, которые участвуют в боевых действиях, происходит повышенная выработка тестостерона. Они более возбуждены, чем женщины, и нуждаются в сексуальной разрядке, которая дает им возможность отвлечься и расслабиться.

У женщин тестостерон сбалансирован эстрогеном (гормон, регулирующий работу половых органов женщины), поэтому во время опасности секс - последнее, о чем они думают. В стрессовые моменты психика женщины вообще может находиться в состоянии регресса.

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Никакого насилия!

По сути, это состояние психики ребенка, поэтому половой контакт женщина может расценивать как проявление насилия со стороны мужа.

"Обязательно объясните партнеру, что пока вы не можете заниматься сексом, но ваша отговорка не означает, что вы его не хотите. В сексологии существует классическое правило: тот кто хочет секса больше, должен подстроиться под того, кто хочет секса меньше", - отмечает психолог.

В сексуальных отношениях не должно быть никакого давления. К счастью, когда пара оказывается в безопасности, организм прекращает вырабатывать большое количество кортизола и либидо возвращается, а сексуальные отношения снова становятся такими же приятными, как и раньше.

Синдром вины выжившего

Люди, которые переживают синдром выжившего (чувство вины за то, что им удалось выжить, когда где-то погибают другие) сознательно лишают себя секса, говоря: "Как можно заниматься сексом, когда вокруг столько страданий?"

Чувство вины не дает им расслабиться и получить удовольствие. Но стоит осознать, что на жизнь других людей никак не влияет тот факт, занимаетесь вы сексом или нет. К тому же секс - отличный способ вернуть себе контроль и получить приятные эмоции.

Сделайте это утром

Если вы все же решите заняться сексом, прежде чем начать физический контакт попробуйте расслабиться: ваше тело сейчас слишком напряжено. Вместе с партнером посмотрите романтический фильм, устройте ужин со свечами и вином, примите ванну с пеной и аромамаслами.

Не забывайте об объятиях и поцелуях. И лишь когда почувствуете сексуальный интерес к партнеру, переходите к предварительным ласкам. Не насилуйте себя, если секса не хочется.

Еще один совет: попробуйте заняться сексом утром, а не вечером. Утром уровень половых гормонов в организме человека самый высокий (именно поэтому у мужчин спонтанно возникает утренняя эрекция).

Что делать парам на расстоянии?

Пары, которые живут на расстоянии, тоже нуждаются в сексе, но война не дает им возможности побыть вместе. И хотя слово не может заменить прикосновение любимого человека, попробуйте помочь партнеру расслабиться благодаря сексу по телефону.

"Поделитесь собственными эротическими фантазиями, пообещав их реализовать, когда встретитесь. Если же вы остались с сексуальным желанием наедине - мастурбируйте. Это действенный способ быстро расслабиться. Помните, несмотря на войну жизнь продолжается, поэтому не отказывайте себе в удовольствии", - подытожила Алена Щербань.

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