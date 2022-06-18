Найгрубіші помилки чоловіків у сексі, після яких жінки їх кидають

Чоловіки можуть бути настільки самовпевненими впертюхами, які думають, що один лише погляд на нього і його достоїнство доведе жінку до оргазму. Але це груба помилка - справжні жінки значно складніші за актрис з фільмів для дорослих. Тож хлопцям варто замість перегляду "полунички" трохи вивчити жіночу психологію, аби не залишитися самотніми.

Які фейли можуть допускати чоловіки під час інтиму - читайте нижче в нашій статті нижче.

Ви забуваєте про прелюдії

Як пише Your Tango, жінки дуже люблять прелюдії. Вони обожнюють поцілунки, дотики, приємний шепіт. Коли чоловік одразу приступає до справи, жінка відчуває, ніби її обдурили. Не спішіть і робіть все з розстановкою, смакуючи процес, а не женучи до фінішу.

Ви не питаєте жінку про її фантазії

Так, у жінок є фантазії! Вони думають про секс не рідше за чоловіків. Досліджуйте фантазії вашої партнерки, питайте у неї, що їй подобається, що би нового вона хотіла спробувати.

Ви не голитесь "там"

Ці чоловічі зарослі - жалюгідні і відбивають у жінок всяке бажання. Коли ви роздягаєтеся, а там хащі - це неповага до партнерки.

Ви відмовляєтеся від орального сексу з жінкою

Жінки люблять, коли їх цілують і пестять там. Не ігноруйте такі ласки, адже для дівчини - це ознака, що її не хочуть приймати всю.

Ви закінчуєте занадто швидко

Так, у деяких чоловіків є така проблема. Але вона вирішується. Зверніться до сексолога. До того ж є маса інших способів задовольнити жінку, якщо вам важко себе контролювати.

Ви не обіймаєте жінку після сексу

Після сексу більшість жінок сповнені великої кількості емоцій. Тіло жінки щойно виділило окситоцин, тому їй вкрай потрібні ці післяпестощі. Не треба зриватися й бігти одразу до душу - приділіть кілька хвилин вашій партнерці.