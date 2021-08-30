В Україну йде сильне похолодання: дата

Погода в Україні сильно зіпсується вже з перших днів вересня. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів поповзуть вниз з другого дня осені. У деяких регіонах температура знизиться до +13 вдень і до +5 вночі.

Що буде з погодою в країні в наступні п'ять днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Поки ж, 31 серпня, згідно прогнозу Українського гідрометцентру, стане найтеплішим днем у найближчій перспективі. Синоптики прогнозують завтра зливи на Закарпатті, сильний дощ у Львівській області, а в Івано-Франківській та Тернопільській області - помірні опади. Дощі з грозами завтра очікуються також на сході, північному сході і в більшості центральних областей.

Температура у вівторок на заході +17+21, на півночі +22+25, в центрі +24+29, на півдні і сході +25+31.

1 вересня температура буде такою ж, як і в останній день літа. Дощі в цей день на заході, півночі, більшій частині центральних областей.

Скрін: Погода в Україні 31 серпня - 1 вересня (meteo.gov.ua)

У четвер, 2 вересня, температура сильно знизиться, буде похмуро і дощитиме по всій Україні. Температура на заході +13+17 вдень і +9+12 вночі, на півночі і в центрі +15+17 вдень, +11+14 вночі, на півдні і сході +20+24 градуси, вночі +14+18.

3 вересня день обіцяє бути переважно сонячним, опади ймовірні хіба що на сході. Температура по всій країні вирівняється до +13 +18 градусів, вночі +5+10, на півдні до +13-ти.

Скрін: Погода в Україні 2-3 вересня (meteo.gov.ua)

В суботу, 4 вересня буде схожа синоптична ситуація, що і днем раніше, хіба що вночі температура підвищиться на пару градусів. Опади в цей день найбільш вірогідні на півночі країни.

Скрін: Погода в Україні 4 вересня (meteo.gov.ua)