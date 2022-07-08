Як війна змінила ставлення українців до Бандери та Леніна

Повномасштабний напад Росії та жорстока війна суттєво вплинули на ставлення українців до таких історичних особистостей, як Степан Бандера та Роман Шухевич, Ленін та Сталін, про що свідчать дані соціологічних опитувань.

Так, якщо раніше у жителів східних і південних регіонів нашої країни переважало прохолодне ставлення до лідера ОУН і головного командира УПА, то тепер ситуація змінилася кардинально, як і погляди на діяльність радянських "вождів".

Головаха зазначив, що велика військова агресія РФ згуртувала українців у всіх куточках нашої держави.

"Вони зрозуміли, що можуть втратити. Те, що вони збудували, це настільки краще за те, що їм можуть нав'язати і змусити прийняти, що вони згуртувалися. І в усіх регіонах, і це дуже важливо", - наголошує соціолог.

Він також зізнався, що навіть не уявляв, яким шляхом вирішити проблему регіональних відмінностей з історії та геополітичного становища України. Але кривава російська війна вирішила все сама.

"От із історією все з'ясувалося. Ленін і Сталін абсолютно тепер неприйнятні для українців. А вже і Бандера, і Шухевич, якими лякали на сході, люди й не приймали, і вважали їх нацистами, прийняли тепер якщо не всі, то принаймні більшість. Уявіть собі, що у східному та південному регіоні більшість позитивно ставиться до Бандери та Шухевича", - говорить Головаха.

Крім того, продовжив соціолог, ОУН-УПА українці визнали як героїв - "і це масово абсолютно".

"Нещодавно агентство "Рейтинг" проводило дослідження. Це червневі, останні дані. Тобто, Ленін і Сталін - це все злочинці, герої радянські. При цьому перша найулюбленіша політична постать у Росії - це Сталін", - розповів він.

Кому найбільше довіряють українці

Як показали дані з дослідження громадської думки, українці зараз найбільше довіряють ЗСУ та військово-політичному керівництву країни.

"Ми тягнемося одне до одного, у нас зникли регіональні відмінності практично. Віра в армію разюча, попри все. Довіра до основних інститутів у принципі зашкалює. А основні інститути - це армія, президент, кабінет міністрів. Менше (навіть цікаво) довіри до Верховної Ради. Але армії, президенту, місцевим адміністраціям люди довіряють", - зазначає Головаха.

Нововведення щодо соцопитувань під час війни

Під час воєнного стану, коли відбуваються бойові дії, змінилася і методика проведення соціологічних опитувань громадян - з урахуванням нинішніх реалій. Так, всі опитувальні центри відмовилися від "face-to-face" інтерв'ю.

Зараз в Україні стає основною розроблена нещодавно у світі методика телефонно-комп'ютерних опитувань (номери "генерує" комп'ютер). А ще - Computer Assisted Telephone Interviews (CATI), коли опитування проводяться за допомогою веб-помічника, повідомив Головаха.