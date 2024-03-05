Воин ВСУ "Гамлет" рассказал, какая техника и оружие лучшие для ведения штурмов

Успех штурма зависит от подготовки бойцов, как физической, так и психологической, и от качественной оснастки оружием и техникой.

"Первый нюанс - обмануть врага. Подавить врага психологически, а затем и физически", - отметил он.

"Гамлет" объяснил, что крайне важно настроение, с которым военнослужащие идут на штурм. По его словам, важно сосредоточиться на том, что идешь убивать врага, а не на страхе погибнуть самому.

"Страх можно превратить в несколько иное, чтобы не бояться. Многие говорят "боюсь умереть", а у меня говорят "мы идем убивать". Вот в чем разница. Боец должен понимать, что он не должен умереть, он не идет умирать, он об этом не думает, что может умереть", - сказал военный, при этом подчеркнув, что для военного бояться за свою жизнь абсолютно нормально.

Командир подразделения также отметил, что за все время участия его команды в штурмах погибли шесть бойцов. Он объяснил, что это небольшие потери для подразделения, участвовавшего в стольких штурмах. И удалось сохранить жизнь бойцов благодаря броневикам Humvee ("Хамви").

"Никогда не было такого, чтобы я ребят отправлял на штурм пешком. Даже если это дистанция 200 метров, пока группа дойдет, уже потерь будет 50%. А у меня есть "Хамви"... на "хаммерах" мы просто залетаем к ним, высаживаемся. И чем быстрее ты зайдешь, тем быстрее ты оттуда уйдешь", - сказал "Гамлет", добавив, что его штурмовики высаживаются чуть ли не в окопах врага и работают молниеносно.

По словам "Гамлета", западное оружие является в разы более эффективным и надежным, чем советское. Однако бывают ситуации, когда штурмовики предпочитают советские автоматы.

"Раньше у нас были иностранные автоматы, 5.56, но после одного штурма, когда нам пришлось удерживать позиции два дня, мы поняли, что это оружие не годится там. Потому что воюем уже трофеями. А трофеи - это советское все, 5.45 и 7.62. Иногда делаем так - на штурмы, после которых можем надолго застрять, мы берем советские автоматы, а если штурм легкий, зайдем и выйдем, то мы берем 5.56", - пояснил он.

Герой этой программы, армянин Гамлет Авагян, возглавляет штурмовое подразделение Р.У.Г (разведывательная ударная группа) в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Он давно живет в Украине, имеет здесь семью и считает Украину своей второй родиной. Участвовал в АТО с 2015 года, с 2016 года служил в ВСУ по контракту. До полномасштабного вторжения России проживал с семьей в Мариуполе.