Увійде в історію Танців з зірками: Кравець приголомшила танцем-звільненням (відео)

Танці з зірками 2019 1 випуск, який пройшов 25 серпня на каналі 1+1, подарував глядачам незабутні і яскраві номери, деякі з яких відкрили зірок з несподіваного боку. На популярному шоу актриса Студії Квартал 95 Олена Кравець показала себе в незвичному образі.

Чуттєвий танець фокстрот під пісню Adele "Someone like you" з партнером Максом Леоновим - віце-чемпіоном світу в латиноамериканській програмі танців - нікого не залишив байдужим. Судді оцінили номер у 24 бали.

"Цей танець ми свідомо залишили на самий фінал, тому що це - як винешка на торті", - зізнався ведучий Юрий Горбунов і додав, що суперзірка 95 Кварталу Олена Кравець готова "відкрити і показати себе таку, яку ховала за маскою коміка довгі 20 років".

Також він висловив упевненість, що цей танець увійде в історію Танців з зірками.

Як зізналася 42-річна Кравець, танцювальний номер на шоу дозволив їй показати себе "без купюр".

Танці з зірками 2019 - Олена Кравець і Макс Леонов (Фото: скріншот)

"Я, як і будь-яка інша людина, теж можу бути сумною, мені теж буває погано і боляче. Танці для мене сьогодні - це звільнення", - сказала артистка.

Також Кравець високо оцінила майстерність Леонова - свого партнера по танцполу: "Він мене завжди хвалить, це жах. Я ж бачу себе в дзеркалі - руки-крюки..."

У свою чергу Макс розповів, що Олена "на відміну від її образу в телевізорі дуже чуттєва, глибока, і я хочу, щоб всі її побачили такою".

Номер почалася з того, що Кравець в повітряному платті з "косою Тимошенко" сидить перед дзеркалом гримерного столика, кругом фотографії з виступів "Кварталу", а по телевізору показують кадри з інавгурації Володимира Зеленського. Актриса знімає свою накладну косу і починає кружляти у танці під чуттєву музику. До неї приєднується Леонов, і пара парить у вихорі грації і звуків.

Після виступу глядачі обсипали танцюристів довгими оплесками, а судді високо оцінили номер.

Танці з зірками 2019 - Олена Кравець і Макс Леонов (Фото: скріншот)

Всесвітньо відомий хореограф Франсиско Гомес побажав, щоб Кравець не боялася себе розкрити і додав, що йому дуже сподобалася краса її танцю. Він дав парі 7 балів.

Король бального танцю Влад Яма нагадав, що в минулому році Олена питала в нього рада - чи принималь участь у шоу, і тоді він не рекомендував це робити. Але зараз Кравець прийшла на Танці з зірками за власною ініціативою, і в результаті все склалося чудово. Його оцінка - 8 балів.

Прима-балерина Катерина Кухар похвалила Кравець і Леонова, висловилася щодо звільнення від комедійного образу, і дала їм 9 балів.

Танці з зірками 2019 - Олена Кравець і Макс Леонов (Фото: скріншот)

Переможець Танці з зірками 2018 Ігор Ласточкін зустрів пару на балконі захопленими відгуками і нагадав, що на Лізі сміху Кравець вже ставала учасницею Танців. Так Олена зізналася, що сьогодні збулася одна її мрія, і намагатиметься здійснювати і інші.

Танці з зірками 2019 - Олена Кравець і Макс Леонов танцювали фокстрот під пісню Adele "Someone like you" (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Раніше ми писали про те, що учасниця шоу Танці з зірками 2019 Олена Кравець зробила цікаву заяву про доньки.