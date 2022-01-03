Відновлюємо баланс вітаміну D за допомогою продуктів: геть сірі будні

Також він впливає на інші органи людини та знижує ризик розвитку онкології.

Основне джерело вітаміну D для людини - це сонячне світло. Цей вітамін дуже важливий для організму, оскільки він допомагає засвоєнню кальцію і фосфору, захищає від застуд, діабету, рахіту, шкірних і очних захворювань.

Як заповнити нестачу вітаміну D за допомогою продуктів в зимовий період – читайте в матеріалі нижче.

Вітамін D має для організму людини дуже велике значення. Він зміцнює кістки, допомагає роботі мозку, підвищує імунітет, знижує проблеми з зубами та кістками. Середня рекомендована доза на добу - 400-800 МО (10-20 мікрограмів).

Цей вітамін знижує ризик розвитку розсіяного склерозу і серцево-судинних захворювань. Він впливає на настрій людини та може істотно знижувати розвиток депресії, апатії.

Дослідження показують, що прийом вітаміну D знижує підвищену тривожність і покращує загальний настрій людини. Він покращує витривалість, допомагає позбутися зайвої ваги.

Найкраще джерело вітаміну D - сонячне світло. Але взимку і восени його занадто мало, тому потрібно заповнювати нестачу за допомогою харчових продуктів.

Гриби

У 100 грамах грибів міститься достатня кількість вітаміну D, яке допоможе заповнити добову дозу. Додавайте гриби у звичні страви або готуйте їх як основну страву.

Лосось

Вважається, що дикий лосось – чемпіон за кількістю вітаміну D. Дві порції цієї риби в день заповнять добову норму і поліпшать ваше самопочуття.

Палтус

Ще одна риба, яка допоможе заповнити нестачу "сонячного" вітаміну. У 100 грамах цієї риби міститься 250% добової норми вітаміну D. У палтусі також повно корисних жирних кислот, які потрібні серцю і судинам.

Креветки

У 100 грамах креветок міститься третина добової дози вітаміну D. Але в креветках не повинно бути багато солі – надлишок натрію дуже небезпечний для організму, а особливо для здоров'я серця.

Яйця

Заповнити частково добову норму вітаміну D вам допоможуть звичайні курячі яйця. Це всього 4% від необхідної кількості, але яйця корисні для всього організму.

Сир

Ще 3% необхідної добової норми вітаміну D вам допоможе заповнити сир. Досить з'їдати щодня 100 грамів, щоб знизити ризик інсульту і підтримати здоров'я судин і серця.