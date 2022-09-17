Як злодії позначають будинки, які збираються пограбувати: це не можна ігнорувати

Бувають випадки, коли людина повертається додому, а на дверях вона може побачити скотч, пластилін або щось інше. Це може свідчити, що за будинком стежать злодії. Важливо не ігнорувати це та приділити цьому увагу.

Зокрема, злодії на двері приклеюють певний предмет, щоб пізніше проникнути у ваш дім.

Грабіжники стають все більш організованими. Вони вигадують нові схеми для здійснення своєї незаконної діяльності.

Що злодії залишають на дверях

Скотч на дверному замку

Злодії все частіше використовують цю підступну техніку, щоб проникати в будинки. Цей трюк полягає в тому, щоб наклеїти шматок стрічки на замок головних дверей. Знявши його або зірвавши ключем, грабіжник дізнається, що ви повернулися додому.

Однак, якщо стрічка все ще буде присутня кілька днів, то це буде означати, що у будинку ніхто не живе. Крім того, злодії можуть також покласти шматок картону між дверима та дверною рамою або злегка посунути килимок.

Ознаки, що замок дверей було зламано

Окрім стрічки на замку, яка вказує на спробу злому, на дверному замку можна спостерігати багато інших слідів.

Дверний замок зсунутий

Повертаючись із відпустки, важливо звернути увагу на певні ознаки злому. Якщо ключ у вхідних дверях важко провертається, або взагалі цього не робить, то ймовірно це означає, що його блокування було примусовим.

Він також може бути трохи зміщений від свого початкового розташування, якщо грабіжники застосували силу, щоб проникнути в будинок.

Подряпаний замок

Техніка гачка є найпоширенішою. Злочинці використовують його, щоб за лічені секунди відчинити двері будинку. Для цього використовують плоску викрутку або шпильки. Тому це може залишити слід, який видно неозброєним оком. Відкриваючи двері, не забудьте перевірити стан замка.