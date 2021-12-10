Експерти розповіли, як уберегтися від кишенькових злодіїв і зберегти цінні речі

Жертвами кишенькових злодіїв часто стають неуважні люди. Експерти розповіли, що необхідно зробити, щоб не стати їх жертвою і не втратити цінні речі.

Не довіряйте товариським незнайомим людям і будьте особливо обережні в натовпі. Якщо ви стали жертвою шахраїв за кордоном, то зверніться в поліцію і в посольство, яке допоможе відновити паспорт або інше посвідчення особи.

Як поводитися з гаманцем

Тримайте гаманець у передній кишені

Якщо ви звикли тримати гаманець в задній кишені, то краще позбутися від цієї звички, тому що звідти його можуть легко витягнути. Крім того, при ходьбі гаманець може трохи висовуватися, що спростить завдання кишеньковим злодіям.

Оберніть гаманець гумкою, так його буде складніше вкрасти

Візьміть звичайну канцелярську гумку і надіньте її на середину гаманця. Якщо гаманець спробують витягнути з кишені, то це буде зробити складніше.

Експерти також радять віддавати перевагу гаманцям з тканини, а не з гладкої шкіри. Тканинні гаманці складніше витягнути непомітно.

Як не стати жертвою кишенькових злодіїв (фото: freepik.com)

Тримайте гаманець у внутрішній або секретній кишені

Якщо у вашому одязі є внутрішні або секретні кишені, то краще тримайте гаманець там. Злодії в першу чергу шукають цінні речі в доступних місцях.

Не рийтеся в гаманці, перераховуючи гроші

Намагайтеся основну суму тримати окремо від дрібних грошей. Так вам не потрібно буде діставати все і перераховувати, наприклад, коли хочете заплатити за проїзд або ще щось незначне.

Якщо ж ви дістаєте гаманець, то тримайте його міцно, щоб злодій не зміг різко його вихопити.

Зробіть фальшивий гаманець і тримайте його в задній кишені, щоб обдурити злодія

Носіть з собою два гаманця. В одному нехай будуть всі гроші і карти, а в другому чеки, сертифікати на покупки і т.д. Якщо вас будуть грабувати, то ви зможете дістати фальшивий гаманець, кинути на землю і втекти.

Але не варто фальшивий гаманець класти на видне місце і провокувати злодіїв.

Як захистити свою сумку

Виберіть сумку зі складним замком

Якщо ви віддаєте перевагу сумці без замка, то краще замініть її на сумку, в якій є засувка або блискавка. Якщо ви подорожуєте, то купіть сумку з кодовим замком.

Як не стати жертвою кишенькових злодіїв (фото: freepik.com)

Укоротіть ручки на своїй сумці, щоб вона була ближче до вас

Щоб ніхто не зміг вирвати сумку з рук, тримайте її якомога ближче до тіла. Якщо ви хочете максимально захистити свої цінні речі, то тримайте свою сумку на грудях і не заводьте за спину.

Якщо вам потрібно сісти, тримайте сумку в руках і не ставте на підлогу

Коли ви сідаєте в транспорті або в ресторані, то свою сумку поверніть до себе і тримайте її на колінах. Якщо ж ви її поставите на підлогу або повісите на гачок або спинку стільця, то зможете стати жертвою кишенькового злодія. Крім того, її можна просто забути.

Перекладіть цінні речі в поясну сумку

Ручку сумки зловмисники можуть відрізати. Це дозволить їм легко вихопити сумку з рук. Поясна сумка, яка щільно охоплює талію, буде надійніша, і її набагато складніше зрізати або зняти.