День Андрея Первозванного: когда и как гадать, чтобы узнать свою судьбу

День Андрея Первозванного отмечают ежегодно 13 декабря. В ночь накануне 13 декабря молодые девушки начинают гадать на суженого и свою судьбу.

Кто такой Андрей Первозванный

Он был последователем Христа и учеником Иоанна Крестителя. Память об этом святом из 12 апостолов и первого благовестника Евангелие на украинских землях в I веке чтят на протяжении многих столетий.

Андрей родился в Вифсаиде в Сирии (в то время - в Римской империи) и был простым рыбаком. Вместе с братом Петром он на Галилейском озере встретил Иисуса Христа и откликнулся на его призыв. Потом он стал его верным учеником, за что и получил имя Первозванного.

После распятия и воскресения Христа Андрей вместе с другими учениками отправился проповедовать в дальние края. Как миссионер он прибыл в Скифию, и с тех пор он считается первым небесным патроном Украины.

В "Повести временных лет" упоминается, что Андрей Первозванный сделал пророчество о возникновении великого города с множеством церквей на киевских холмах.

Святой Андрей принял муки ради Христа и был распят в греческом городе Патры при римском императоре Нероне в 77 году на Х-образном кресте, который с тех пор называют Андреевский.

В Украине Андрея Первозванного почитали с древних времен. В его честь была построена церковь в Киеве - в 1086 году. Также существует легенда, что в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры веками хранится пояс святого мученика.

Ежегодно 13 декабря поминают Андрея Первозванного, в храмах проводят службы. А еще в этот день поздравляют всех мужчин с именем Андрей и молодежь начинает проводить ритуалы гаданий на судьбу и свое будущее.

Святой Андрей считается заступником моряков и путешественников, а также он был лучшим советчиком для незамужних девушек.

Распятие Святого Андрея (wikipedia.org)

Традиции на Святого Андрея

Многие традиции связаны с древними поверьями о погоде. Если в День Андрея подойти к колодцу, озеру или реке и послушать, как ведет себя вода, можно было узнать прогноз на всю зиму.

Тихая вода - зима будет спокойная

Шумная вода - будут сильные морозы и метели

В День Андрея девушки пекут обрядовую выпечку Калиту. Это широкий корж в форме бублика, который смазывают медом и подвешивают к потолку в доме, где собираются девушки на вечерницы.

Молодые парни должны были верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусочек, и при этом не засмеяться. Кому это удавалось - женится в ближайшее время.

Запреты на Святого Андрея

Нельзя заниматься тяжелой работой, рукоделием (шить, вязать, вышивать).

Нельзя убирать в доме, стирать, гладить

Нельзя делать ремонты и заниматься строительством

В праздник нельзя ругаться, сквернословить, желать кому-то зла

Не стоит обижать других людей, оскорблять, обижаться, распускать сплетни

Даже думать в такой день нельзя плохо о себе или о других людях

Так как сейчас пост, то под запретом мясо, молочные продукты, алкоголь и любые шумные гуляния

А как гадают на Андрея

Гадания на Андрея Первозванного проводят накануне - 12 декабря вечером и ночью. Девушки собираются после захода солнца и используют различные ритуалы, чтобы узнать судьбу, имя суженого и свое будущее.

Сны. На ночь ставят под кровать миску с водой, а под подушку кладут мужской предмет - шапку, нож, гребень. Перед сном девушка призывает суженого, напоить, накормить, причесать. Кто во сне придет - станет суженым.

Перекресток. В полночь девушки выходят на перекресток и слушают звуки. Если смех и песни - то замужество будет скорым. Если ссоры или плач - то ходить в девках еще год.

Прохожий. Вечером девушка выходит на улицу и спрашивает имя первого встречного. Именно так и будут звать ее суженого. Говорят, что некоторые пары именно так и познакомились, а потом поженились.

Записки. Девушки пишут мужские имена на листочках бумаги. Потом их скручивают и складывают по подушку. А утром не глядя достают одну бумажку наугад. Какое имя попалось - так и будут звать суженого.