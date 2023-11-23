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Гадания на Екатерины: как в древности девушки привлекали суженого

Украина, Четверг 23 ноября 2023 20:45
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Гадания на Екатерины: как в древности девушки привлекали суженого Как гадать на Екатерины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

24 ноября в Украине отмечают отмечать день Святой великомученицы Екатерины по новому церковному календарю. Екатерину называют "невестой Христа", а сам день считают днем девичьей судьбы. В древности девушки проводили первые зимние вечерницы, а еще гадали на своего суженого.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно гадать на день Святой Екатерины.

При подготовке материала использовались источники: лунный календарь, сайт ПЦУ, Википедия.

Гадание на Екатерины

Первая традиция заключалась в том, чтобы после вечерниц не выбрасывать остатки хлеба, а взять корку и положить под подушку. При этом нужно сказать: "Суженый мой ряженый, приходи скорее, накормлю тебя". После этого во сне вам должен присниться будущий жених.

Еще один способ гадания связан с кашей. Перед праздничным ужином нужно перебрать крупу. Но предварительно положите в емкость крупы золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытянет девушка - такое изобилие и будет у ее жениха.

Когда утром на Екатерины вы умываетесь, и волны на воде быстро разглаживаются, значит, скоро состоится встреча со второй половинкой.

Для еще одного гадания на Екатерины нужна вишневая веточка, ее следует сорвать в праздник и поставить дома в воду.

Суть гадания такая: если на ветке появятся цветочки к Рождеству Христову, в следующем году будет свадьба. Если цветы не распустятся до 14 января, встреча с сужденным пройдет еще не скоро. А если на ветке вишни распустятся не только цветы, но и набухнут почки, то скоро девушке стоит ждать и свадьбы, и пополнения в семье.

Что нельзя делать на Екатерине

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом и строительством.
  • Женщинам не стоит заниматься рукоделием: шить, вязать, прясть.
  • Не устраивайте шумные застолья и не злоупотребляйте алкоголем.
  • Нельзя разводить костер и топить печи. Считается, что дым может навредить всей жизни.
  • Нельзя вызывать духов и общаться с потусторонним миром.
  • Девушкам нельзя засиживаться допоздна в гостях, иначе можно прогневить судьбу.

Приметы на этот праздник

  • Если в этот день холодно, то зима будет холодной.
  • Если теплая погода, то морозы ударят лишь на Варварин день.
  • Круги вокруг Месяца, будет холодная погода.
  • Солнечные лучи пучками устремляются вверх, вскоре начнется вьюга.

Раньше мы рассказывали, как теперь отмечать главные зимние праздники по новому календарю.

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